Il Termoli 2016 ospita l'Asd Campomarino al Cannarsa

TERMOLI. Due sconfitte esterne e una vittoria, tre punti in classifica. Riuscirà ad incrementare il bottino il Termoli 2016?

Oggi allo stadio Cannarsa alle ore 15 per la quarta giornata del campionato di Promozione andrà in scena il derby tra Termoli 2016 e Asd Campomarino, remake dell’incontro disputato qualche settimana fa, ma a Campomarino la partita era valida per la Coppa Italia regionale.

In quell'occasione la squadra di Lallopizzi, imbottita di under, fece penare fino alla fine i campomarinesi, che raggiunsero il pari 2-2 sul finire ma con i termolesi in 9 uomini.

Oggi è comunque un’altra storia.

La prima cosa che salta agli occhi è che a partire proprio da questagiornata di campionato, sarà possibile assistere alle partite casalinghe del Termoli 2016 da partedel pubblico:

La società Asd Termoli 2016 comunica che, nel rispetto dell’ordinanza numero 45 del 26 settembre del 2020 della Regione Molise, relativa alle modalità di accesso agli stadi, sarà possibile assistere alle partite casalinghe del campionato di Promozione, acquistando il biglietto al costo di 3 euro, solamente in prevendita.

Per l'acquisto dei tagliandi è possibile rivolgersi presso “Acadèmie du Cafè" in via G. Pepe 1 o telefonando al numero 334.2868252.

L’ingresso è consentito per un massimo del 25% della capienza dell’impianto, che potrà ospitare un massimo di 130 spettatori.

Si potrà accedere allo stadio solo se in possesso di biglietto, con l'obbligo di indossare la mascherina.

Agli spettatori che dovranno accedere allo stadio, sarà misurata la temperatura corporea, che se superiore ai 37,5 gradi non consentirà l’ingresso all’impianto con l’invito da parte della società per un pronto rientro presso la propria abitazione per contattare il proprio medico, o pediatra nel caso dei bambini, per seguire il previsto protocollo sanitario.

Tornando alla partita, oggi i ragazzi sono chiamati a riscattare la sconfitta patita sette giorni fa in casa della Polis Petacciato, dove stando alle cronache il Termoli 2016 ha subito senza reazione alcuna.

Questo sicuramente non sarà piaciuto al mister che oggi e per tutta la settimana durante gli allenamenti avrà martellato i ragazzi proprio su questo aspetto più mentale che fisico.

Oggi dunque vedremo se avrà sortito gli effetti sperati.