Il Termoli 1920 cerca il riscatto il coppa Italia, ma attenti al bomber Panico

TERMOLI. Oggi iniziano gli ottavi di finale della coppa Italia dilettanti molisana, al Cannarsa contro il Termoli 1920 arriva un cliente tutt'altro che facile l'Aurora Alto Casertano che assieme al Venafro sono in testa alla classifica di Eccellenza a punteggio pieno 12 punti.

Se poi ci vogliamo aggiungere che tra gli altri la squadra ospite ha tra le sue fila il bomber per antonomasia che ha segnato nei tanti anni di calcio giocato in Molise, anche qui a Termoli, quasi 400 gol, domenica scorsa altra doppietta, ci riferiamo a Nico Panico, uno che vede la porta da ogni posizione, l’ostacolo si presenta improvvido.

Questo ce la dice lunga sull'impegno che oggi attende il Termoli 1920, che al contrario della formazione alto casertano, veleggia al terz'ultimo posto in classifica a 1 punto.

Per fortuna oggi mister Cortellini dovrebbe riavere in campo il bombe corazziere Tourè, ma il compito resta se non proibitivo quantomeno arduo, a meno che mister De Rosa non decida di optare per un robusto turnover per preservare i suoi verso il campionato da vincere.

Inizio ore 15, come sempre in osservanza delle norme anti-Covid per chi si reca allo stadio.