TERMOLI. Termoli calcio 1920 che non ti aspetti, sciorina in coppa Italia contro i primi della classe del campionato di Eccellenza, l'Aurora Alto Casertano, una prova maiuscola con la squadra in emergenza per vari infortuni che hanno privato mister Cortellini di avere una formazione tosta.

Per fortuna recuperava Tourè il corazziere, il nuovo acquisto Flor Barrios argentino davvero interessante, ma anche uno davvero molto grintoso come il terzino Mazzone, un Rosafio sempre in primo piano e pare che oggi ne dovrebbero arrivare almeno un paio di nuovi.

Ma torniamo alla gara valevole per l'andata degli ottavi di finale della coppa Italia dilettanti fase regionale. Il Termoli con Flor Barrios e Omuar Toure' e Rosafio creano non pochi grattacapi al reparto difensivo Alto Casertano tanto che al 6' alla prima azione di una certa consistenza,i giallorossi passano: Rosafio distribuisce un pallone al bacio, in area arriva come un falco il neo acquisto argentino Flor Barrios che infila un incredulo Amato.

1- 0 e Termoli che insiste e al 12' sfiora il raddoppio, sempre Rosafia inizia l'azione in velocità, entra in area un po’ defilato, passa al centro per Tourè che con un colpo di magia fa passare la palla tra due difensori, si pone al tiro forte ma che Amato, con un piede riesce miracolosamente in angolo, ancora un irresistibile Tourè che di nuovo si destreggia in area tira a botta sicura portiere battuto, ma palla che si stampa sulla base del palo alla sinistra del portiere ospite.

Per i primi 25 minuti in campo solo il Termoli, il portiere Bruno spettatore non pagante, ma anche fino alla fine della prima frazione l'Aurora Alto Casertno non pervenuto.

Come ampiamente previsto, nella ripresa entra in campo mister 396 gol le intenzioni sono quelle di voler tagliare il traguardo dei 400 gol nella città che in passato lo ha visto protagonista con la maglia giallorossa, ma non sarà così proprio per questo il titolo del pezzo è appropriato, il Termoli non va nel Panìco, infatti una difesa cosi arcigna non l'avevamo ancora vista nel Termoli, solo una prodezza balistica al 75' dell'esperto Poziello ha privato il Termoli di una vittoria che sarebbe stata più che meritata, visto quello che è stato prodotto in campo per tutta la partita.

Peccato ma questa partita servirà al mister giallorosso come sprone per il campionato, ora è tempo di cominciare a vincere fin da domenica prossima con il CB1919, in casa e se questo è lo spirito siamo certi che ciò avverrà. Il ritorno di questi ottavi di finale di coppa Italia regionale si terrà nel casertano il prossimo 28 ottobre.