TERMOLI. Si torna a giocare in Eccellenza e il Termoli calcio 1920 ha depositato i contratti dei nuovi acquisti annunciati dal vice presidente Marco Castelluccio.

Alle 15 al Cannarsa, per il momento da considerare uno scontro diretto nella zona bassa della classifica, arriva il fanalino di coda a zero punti dopo aver perso tutte e quattro le partite fin qui giocate, il Campobasso1919.

Il Termoli che ha ben impressionato in coppa Italia mercoledì scorso, oggi è chiamato a una inversione di rotta e cancellare subito quel solo e unico punto in classifica ottenuto alla prima contro il non trascendentale Alfedena.

Ora con i nuovi potenziali acquisti portati in dote a mister Cortellini la squadra deve cominciare a fare i punti per la risalita in classifica.

In società tutti sono certi che questa squadra potrà tranquillamente ambire ai play-off, ma occorre non sprecare altre occasioni.

A disposizione di mister Paolo Cortellini già dall’incontro di oggi l’attaccante Antonio Silvano, un altro attaccante Francesco Marra e il difensore Mauro Polletta.

Ma altri sono in procinto di arrivare e poi perfezionati conosciamoli meglio:

Antonio Silvano attaccante classe ‘95 proviene dall’Eccellenza siciliana dove ha militato nel Pro Favara.

Mauro Polletta, difensore classe 2001, ha militato nell’ultima stagione nell’Fc Chieti e in precedenza nel Giulianova, Sambuceto e Pescara.

Francesco Marra attaccante classe ‘99 giunge a Termoli dopo l’ultima esperienza nel Victoria Hotspurs, società della serie A di Malta con la quale quest’anno ha disputato i preliminari di Champion’s League.

In precedenza ha vestito le maglie di Palazzolo, Hamron Spartans, Lecce e Monticelli.

Ricordiamo che il forte attaccante Omaur Tourè oggi sconta l'ultima delle tre giornate di squalifica.

Domani, infine, inizierà alle ore 16 al Cannarsa il campionato Under.