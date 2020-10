Il Termoli calcio 1920 in trasferta a Ururi

TERMOLI. Termoli calcio 1920 a caccia di conferme dopo le due ultime brillanti prestazioni.

Oggi alle 14.30 a Ururi derby cromatico giallorosso, tra Aurora Ururi e l’11 di mister Paolo Cortellini.

Come abbiamo detto ieri per il campionato di Promozione, se non verrà corretto in corso di preparazione il Dpcm del Governo che dovrebbe essere ufficializzato in giornata, questa partita del campionato di Eccellenza, dovrebbe essere l'ultima giocata per cercare di ridurre la curva epidemiologica dei contagi, infatti, il Governo ha deciso misure drastiche di blocco di attività come appunto il calcio dilettantistico partendo dai campionati di Eccellenza in giù, oltre a quelli di contatto amatoriale e giovanili, ma anche palestre e piscine, nonché limitazioni ad altri settori.

Tornando alla gara di oggi, il Termoli che pare ritrovato oggi avrà una squadra di fronte molto tosta, ma il Termoli delle ultime uscite fa ben sperare appare con i nuovi inserimenti soprattutto in attacco una squadra più concreta, più convincente insomma con più gioco a differenza delle prime titubanti uscite.

Sarebbe davvero un peccato una fermata forzata, ma purtroppo davanti a una problematica di salute come questa, bisogna davvero fare buon viso a cattivo gioco almeno se dobbiamo concludere concludiamo degnamente con una bella vittoria.