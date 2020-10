Campione in erba, Tiziano Irace trascina il Livorno primavera alla vittoria

MONTENERO DI BISACCIA. Tiziano Irace, il promettente talento del Livorno Calcio nativo di Montenero di Bisaccia, trascina la squadra amaranto verso la vittoria del match. Il numero 8 della squadra toscana nella partita d’esordio nel campionato Primavera 3 disputata ieri sabato 24 ottobre in Sardegna contro l’Olbia, infila la palla in rete solo dopo 9 minuti dal calcio d’inizio. La rete vincente arriva dopo un diagonale da fuori area. La partita è terminata 1-0 per il Livorno.