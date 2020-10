TERMOLI. Ultima di campionato prima dello stop imposto dal Dpcm in vigore da domani e sinceramente spiace per una formazione come quella del Termoli calcio avviata a una resurrezione. Sì, perché dopo il 5-0 di domenica scorsa contro il Campobasso1919, i giallorossi guidati da Paolo Cortellini hanno sonoramente battuto a domicilio l’Aurora Ururi per 4-1 al "Fiorilli".

Il Termoli Calcio 1920 conferma, dunque, le ottime sensazioni che avevamo avuto nelle ultime settimane e va a espugnare con agilità il difficilissimo campo dell'Aurora Ururi, 1-4 il risultato finale che non ammette repliche.

La squadra con gli ultimi inserimenti ha davvero trovato una quadratura a tutto il congegno, che potrà decisamente puntare a posizioni più ambiziose. Certo questo blocco deciso oggi dal governo che di fatto ferma tutti i campionati regionali complica maledettamente i piani di risalita e di gioco della squadra, almeno fino al 24 novembre dovremmo adattarci a questa situazione.

Un ottimo congedo comunque dei giallorossi termolesi quattro gol segnati da un bomber di razza arrivato da poco come Silvano, da Marascalchi, Rosafio e Toure'. Ora dobbiamo solo attendere tempi migliori, ma davvero non ci voleva questo nuovo stop, vedremo se a fine novembre si riuscirà a ripartire, ma soprattutto come si ripartirà, qualora dovesse essere revocato il divieto.