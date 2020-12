CAMPOBASSO. Una società Americana acquista la società di calcio SS Campobasso

Una società Americana ha acquisito la società di calcio SS Campobasso. Una notizia molte stimolante per l’economia locale e per il mercato delle scommesse online.

Acquisto della squadra di calcio SS Campobasso

Il 4 dicembre di quest’anno a New York, la North Sixth Group ha annunciato di aver acquisito una quota di proprietà del club di calcio professionistico SS Campobasso. Una notizia molto interessante che vede la North Sixth Group entrare a far parte dell'hedge fund svizzero Halley Holding come proprietario del club. Nel 2019 Halley Holding ha effettuato un investimento storico a Campobasso con l'obiettivo di costruire un club capace di competere nelle principali divisioni italiane. L'investimento viene utilizzato per sviluppare il sistema giovanile del club, migliorare le strutture di formazione ed espandere la portata globale della società calcistica. Una notizia stimolante che attrae e rilancia il mondo di appassionati della scommessa sportiva; oltre a giocare con le coinvolgenti slot come book of ra, questa novità offre una prospettiva concreta anche per chi ama lo sport e vuole puntare sulla propria squadra locale.

L’imprenditoria legata al mondo sportivo

Questa notizia segue un afflusso di attività di investimento da parte di imprenditori americani verso il calcio italiano. Recentemente l'AS Roma è stata acquisita dal magnate imprenditoriale Dan Friedkin, il Parma Calcio è stato acquisito dal Gruppo Krause e il club Fiorentina è stato acquisito dal CEO di Mediacom Rocco Commisso, con transazioni per un totale di oltre 1 miliardo di dollari. Inoltre, ESPN ha acquistato i diritti di trasmissione negli Stati Uniti per la massima divisione calcistica italiana di Serie A. Acquisizioni di livello internazionale come quelle citate, sono una spinta a favore dell’economia nazionale e locale e sono in grado di aprire la strada per altre interessanti opportunità in differenti settori. "Questo è un sogno che si avvera per me, poiché i miei nonni sono emigrati negli Stati Uniti dalla vicina Campobasso, e il calcio è sempre stato un anello importante nell'esperienza degli immigrati", ha detto Matt Rizzetta, presidente del North Sixth Group. "In un certo senso, questo mi permette di rivivere la mia infanzia e di rimanere in contatto con i miei nonni che hanno fatto incredibili sacrifici per permettermi di realizzare i miei sogni". Rizzetta continua: "La provincia di Campobasso e la regione Molise sono un luogo speciale, strategicamente situato tra Roma e Napoli, che può vantare tantissime risorse che permettono ai turisti di venire in Italia per godere della cucina paradisiaca, della gente calda e ospitale, dell’arte e della storia, di spiagge bellissime e montagne mozzafiato. Non vedo l'ora di giocare un ruolo produttivo come proprietario e come ambasciatore per la bella gente di Campobasso in questo viaggio per portare il club ai vertici del calcio italiano". Il club ha nominato il dirigente calcistico di New York Nicola Cirrincione come rappresentante principale per supervisionare gli affari del club nel mercato degli Stati Uniti.

Quanto vale l'industria del gioco d'azzardo

Il calcio è lo sport più seguito e su cui più si scommette all’interno dei siti di gioco d'azzardo online. Ogni giorno vengono effettuate scommesse su partite che coprono i molti campionati che si svolgono in tutte le parti del mondo. Questa novità darà una spinta al settore del gioco d’azzardo; un mercato che vale miliardi di dollari che permette alle casse pubbliche e alle società private di fatturare ogni anno cifre molto ragguardevoli. In Europa ci sono molti aspetti e normative, differenti da paese a paese, che regolano il mondo del gambling sia online che terrestre; ogni stato genera delle entrate erariali attraverso le concessioni rilasciate alle società che gestiscono i siti per le scommesse e i casinò. Le scommesse sportive legali possono offrire un giro d’affare del valore di 150 miliardi di dollari; solo negli Stati Uniti si stima che le scommesse sportive illegali raggiungano tra 50 e 150 miliardi di dollari. Il Nevada, l'unico paese degli Stati Uniti che aveva autorizzato il gambling sportivo, ha registrato 4,8 miliardi di dollari in entrate nel 2017. Mentre la Gran Bretagna, con una popolazione di 65 milioni di persone e con un mercato sportivo molto meno diversificato, ha fruttato 20 miliardi di dollari di scommesse durante l'anno fiscale 2017.