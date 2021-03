La danzatrice termolese Giusy Fanaro in live streaming coi ballerini della Zhdk di Zurigo

TERMOLI. La ZHdk, prestigiosa Università Internazionale di Danza Contemporanea, offre, gratuitamente, la possibilità di vedere in diretta live lo spettacolo di danza contemporanea che doveva essere messo in scena presso il Theater der Künste di Zurigo, nei giorni di venerdì 5 marzo e sabato 6 marzo.



È con grande orgoglio che la Direttrice di Termoli Danza, Antonella De Blasiis, vi invita a partecipare a questo evento unico, perché a rappresentare l’Italia tra i ballerini, c’è la termolese Giusy Fanaro, che ha iniziato la sua formazione presso la scuola “Termoli Danza Professional School”.

In un momento in cui, tutti i teatri sono chiusi, un’ora di sano spettacolo non piò che farci bene.

Per la visione, basta collegarsi al link riportato in seguito nell’orario stabilito.

Sabato 6 marzo 2021 ore 20.15

https://www.zhdk.ch/veranstaltung/43981?fbclid=IwAR3K9wf24cqY50Ohe9w__VxunUOy0vyVg6uSgfdqzeYLaba04vGcYAxWifw

Buona visione a tutti!!!