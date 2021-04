Da band per eventi al 1° singolo originale: l’evoluzione e il futuro di ‘Incontri Sonori’

TERMOLI. «Non devi mollare la musica, qualunque cosa succeda, perché quando stai male è l’unico posto in cui puoi scappare ed essere libero»: la frase, tratta dal film ‘August Rush’ (La musica nel cuore in italiano), descrive pienamente il potere di guarigione della musica. Le note che si intrecciano e danzano con la voce accompagnano gran parte della nostra vita, soprattutto durante eventi importanti come feste e matrimoni.

Lo sanno bene i ragazzi della band termolese ‘Incontri Sonori’ che dal 2015 accompagnano ragazzi nei traguardi di vita o gli sposi nel loro primo giorno di vita insieme. La band, per matrimoni ed eventi, è nata dall’idea di Nicola Belpulsi, Simona Sappracone e Giancarlo Zicola e nel corso degli anni ha allietano migliaia di feste, esibendosi anche nei locali notturni della zona.

Nel corso degli anni la composizione originaria della band ha subìto delle modifiche fino ad arrivare alla formazione odierna che vede Simona alla voce, Nicola alle tastiere, Giancarlo al sassofono, Sebastiano Marchesani al basso e Alessio Rosa alla batteria. L’amore e la passione per la musica porta i ragazzi a collaborare attivamente fra loro, unendo le rispettive influenze ed esperienze per arrivare ad un obiettivo comune.

L’attuale emergenza pandemica e le relative restrizioni hanno costretto la band a lavorare a distanza: in questa difficile situazione ogni componente ha iniziato ad elaborare ed arrangiare diverse idee, concretizzate con la realizzazione di alcuni brani inediti: «Era da molto tempo che, insieme alla band, volevo iniziare questo progetto, la pandemia ci ha fatto solamente render conto che quando vuoi fare qualcosa la devi fare», confessa Nicola.

È così che nasce la prima proposta che si intitola “Amore perso”. Una canzone dal sapore agrodolce, che racconta di una relazione ormai finita, ma da cui scaturisce un lieto fine: la nascita di un nuovo amore, un’altra grande emozione. «Il testo non è autobiografico – racconta Nicola a TermoliOnLine - Sia la musica che il testo li ho scritti io, come ho già in cantiere altri brani».

Il primo brano, pubblicato il 10 aprile, conta già centinaia di visualizzazioni e rispecchia perfettamente il repertorio della band capace di far incontrare stile ed epoche diverse e mixarle senza sbavature per adattarsi alla contemporaneità: «Noi abbiamo sempre suonato musica leggera, soul, funky e reggae, ci piace suonare Etta James, Amy Winehouse, Bob Marley e Stevie Wonder, i pilastri italiani quali Gaetano, Dalla, Daniele, Mina, De Gregori, Battisti, Zucchero. Il nostro repertorio è molto vario e non ancora abbiamo un nostro genere musicale , faremo le canzoni come avremo piacere di farle senza essere legati ad una linea musicale. Il brano ‘Amore Perso’ non si discosta molto dal nostro genere, cercheremo nel miglior dei modi di trovare una nostra linea musicale di riferimento, ma al momento è troppo presto per immaginarlo».

Il video di ‘Amore perso’ è un mini-film, cucito perfettamente sul testo della canzone per raccontare la storia e le emozioni degli amori persi e delle nuove scoperte: «Per noi la musica non è un prodotto - riferiscono i ragazzi - Ma un servizio che offriamo, tanto alle coppie di sposi nel loro giorno più importante quanto al nostro pubblico nei locali o nelle piazze. Amiamo quello che facciamo e, soprattutto, ci mettiamo il cuore».

Nell’attesa di poter riprendere quanto prima l’attività legata alla musica dal vivo, il complesso sta portando avanti la stesura di nuove composizioni, con il chiaro intento di pubblicare un disco nel prossimo futuro: «Abbiamo intenzione di far uscire un disco, speriamo di farcela per gli inizi del 2022 e metterlo su tutte le piattaforme musicali».

Potete seguire la band sui principali social network come Facebook, Instagram e YouTube, nonché visitando il suo sito internet: www.incontrisonori.it

