TERMOLI. Nuovo Inedito per i musicisti e docenti venafrani Barbara Federici e Alessandro Di Muccio, è in uscita oggi, Primo maggio 2021, il singolo “INCANTO”, una canzone d’amore romantica impreziosita dalle incantevoli immagini di Termoli che fanno da suggestivo sfondo al video.

INCANTO, il cui testo porta la firma dalla cantautrice Barbara Federici, è una dedica ad una persona importante, ad un amore che con passione cura ed impegno può durare per l’eternità.

La musica, composta e arrangiata da Alessandro Di Muccio, è una ballad leggera che inizia con ricercate sonorità classiche per arricchirsi gradualmente di suoni pop moderni. Il video, curato dalla stessa autrice è stato girato nella località marina di Termoli in uno scenario d’INCANTO con il tentativo da parte della cantante di valorizzare anche gli spettacolari borghi molisani, come quello di Termoli.