TERMOLI. Vetrina d’eccezione quella di ieri sera per la città di Termoli, durante il programma di successo dell’esplosivo duo comico Pio e Amedeo “Felicissima sera”.

Termoli sempre nei pensieri e amore nella mente di Pio e Amedeo, ieri sera all'interno della terza e ultima puntata di Felicissima sera, il fortunatissimo varietà del duo comico foggiano Pio D'Antini e Amedeo Grieco , c'è stata un po' di vetrina in diretta per la nostra città, infatti i due simpaticissimi intrattenitori, inviando a modo loro un messaggio sociale, hanno fatto passare delle istantanee fatte proprio a Termoli, davanti al lido Cala Sveva dove loro in estate trascorrono parte del loro tempo di riposo, eccoli qui mentre passavano le immagini in questo programma che viaggia su ascolti di oltre 4 milioni di telespettatori.