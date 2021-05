TermoliMusica torna con Ilaria Iaquinta e Giacomo Serra

TERMOLI. Nuovo appuntamento odierno con TermoliMusica 2021, il secondo dopo la riapertura post Covid.

I concerti di Termoli Musica 2021 hanno un altro "sapore", sono pieni di un significato che va oltre il semplice vivere un momento di incontro culturale o di puro svago. La sensazione di ricominciare a vivere, di tornare alla "normalità" e quasi riprendere Il corso della propria esistenza sospesa per mesi. Il pubblico che ha partecipato era per lo più composto dagli abbonati alla stagione, anche se si sono registrate anche tra di essi alcune defezioni legate al fatto di non aver ancora fatto la vaccinazione.

Il protocollo adottato da Ondeserene è molto rigoroso e realizzato dal Sae 112 che monitora gli ingressi e controlla la temperatura corporea oltre ad assistere durante il concerto il pubblico.

Nel primo appuntamento di domenica scorsa, 9 maggio, gli artisti del LuMIS Trio Lucio Brancati al clarinetto vincitore del concorso internazionale "Saverio Mercadante" di cui Ondeserene è partner, insieme alla viola di Simona Ruisi ed a Michele D'Ascenzo al pianoforte hanno presentato un programma di brani originali per clarinetto, viola e pianoforte di W.A. Mozart, R. Schumann e C. Reinecke che hanno affascinato il pubblico per le peculiarità timbriche che questo ensemble proponeva oltre che per le ricercate soluzioni interpretative.

Protagonisti oggi sono la soprano Ilaria Iaquinta accompagnata al pianoforte da Giacomo Serra che proporranno alcune delle più belle pagine di Rossini, Beethoven e Schumann. L'evento che concluderà il ciclo dei concerti di maggio prevede per la prima volta a Termoli Musica di un concerto sperimentale di flauto ed elettronica con l'ausilio di immagini a creare una forma d'arte innovativa. Anticipiamo per giugno altri tre interessanti concerti che vedranno ancora giovani vincitori di importanti concorsi internazionali. Termoli Musica a luglio sarà in decentramento nel Basso Molise e con spettacoli all'aperto ad animare l'estate.