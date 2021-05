TERMOLI. Ha 19 anni, si chiama Arianna Zizzari, e da oggi (fino al 24 maggio) può essere votata al Fortuna Music Awards, Festival che vuole valorizzare gli artisti e la loro musica, senza distinzione di genere, lei è stata selezionata dopo le audizioni dalla giuria della rassegna.

Lo fa con un brano, Guardami, il cui videoclip è dedicato a Sara Favia, la studentessa che un tragico destino ha sottratto agli affetti, che oggi avrebbe compiuto 18 anni.

Un segno ulteriore, visto che coincide con l'avvio della competizione.

Il Festival si rivolge ad artisti che abbiano compiuto 16 anni, singoli o in gruppo, che in parte o totalmente hanno scritto il testo o composto la musica dei brani presentati. Le canzoni possono essere inedite o pubblicate purché non abbiano superato i 300.000 streaming, in italiano o in dialetto.

Il Festival prende il nome dal Santuario della Fortuna Primigenia, complesso sacro dedicato alla dea Fortuna, il “massimo complesso di architetture tardo-repubblicane dell’Italia antica”, che dominava l’antica città di Praeneste, oggi Palestrina.

La fortuna è innegabilmente da sempre una componente rilevante per il percorso di un’artista, quindi il nome vuole essere anche un augurio per i partecipanti, perché l’esperienza del Fortuna Music Awards possa rappresentare l’inizio di una prosperosa carriera baciata dalla fortuna.

Arianna scrive i testi delle canzoni che canta sulla musica che produce per lei il suo amico Lorenzo Romolo, in arte Krezy, ha partecipato alle audizioni del Fortuna Music Awards a Palestrina (Roma) e ora è in gara nel contest col brano "Guardami".

Per votare e sostenere Arianna è necessario scaricare l’applicazione Brots e poi con uno swipe up.

FMA ha annunciato la nuova collaborazione con l'applicazione Brots , la nuova applicazione dove si possono votare con uno swipe i brani, l'app influisce direttamente sull'algoritmo di Spotify. All’interno dell’applicazione infatti sarà inserito un filtro “Fortuna Music Awards” dove saranno presenti gli artisti in gara che avranno quindi modo di farsi votare dai propri fan e farli interagire sul proprio profilo Spotify. Questo permetterà ai semifinalisti del Fortuna Music Awards di confrontarsi oltre che con la giuria, anche con il mercato discografico confronto che fin dall'inizio è stato uno dei primi obbiettivi del Festival.

LA GIURIA

STEFANO BORZI è un Manager, Talent scout e Producer Multiplatino, con oltre 30 anni di esperienza nel settore discografico. (Bobby Kimball (Toto), Domenico Modugno, Riccardo Cocciante, Mina, Mietta, Mango, Niccolò Fabi, Tiromancino, Max Gazzè, Neri per caso, Gigi Finizio, Franco Califano, Federica Carta)

GIOVANNI ROMANO è uno speaker radiofonico su Radio Rock (Radio Kaos Italy, TRS 102,3 e Radio Sonica le sue precedenti esperienze). È il direttore generale del conosciuto format live Spaghetti Unplugged, per il quale ha organizzato molteplici serate, nonché organizzato diversi festival

FULVIO PESCETELLI è uno speaker radiofonico su Radio Onda Libera, dove conduce un programma esclusivamente dedicato agli artisti emergenti, ha fatto parte dell’organizzazione di innumerevoli festival di musica emergente.

ALESSANDRO FORTE è un producer con all’attivo 3 dischi d’oro e 1 disco di platino, tra i più importanti della scena Indie romana. Ha lavorato e scoperto tra gli altri con Artisti come: Galeffi, Aiello, Scrima, I giocattoli e tanti altri. Da sempre impegnato nella ricerca e nella cura del talento.

MARIO CAPORILLI è un musicista professionista ed insegnante presso la “St. Louis College of Music”, trombettista dell’orchestra RAI. Partecipa a diverse trasmissioni televisive, tra cui “Domenica in”, “Vieni avanti cretino” ed altre. Nel 2019 fa parte dello spettacolo “Una notte da cantare” con Enrico Ruggeri.

FEDERICO FABIANO è un autore e compositore. Collabora con Daniele Conti e scrive per numerosi artisti emergenti e noti (Francesco Renga, Alfa, Federica Carta, Annalisa Scarrone). Impegnato nella ricerca di talenti da scoprire.

DANIELE CONTI è un autore e compositore. Collabora con Federico Fabiano e scrive per numerosi artisti emergenti e noti (Francesco Renga, Alfa, Federica Carta, Annalisa Scarrone). Impegnato nella ricerca di talenti da scoprire.

ALESSANDRO LA CAVA è un autore presso la Universal Music Publishing. Giovane talento che all’età di 8 anni ha partecipato al programma televisivo “Io canto” con Gerry Scotti.

L’obiettivo primario della giuria è quello di scoprire talenti e dare agli artisti una concreta possibilità di entrare a far parte del settore discografico.