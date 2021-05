TERMOLI. Molto apprezzato il secondo appuntamento del cartellone primaverile di TermoliMusica.

Il concerto del soprano Ilaria Iaquinta e del pianista Giacomo Serra che ha caratterizzato il secondo appuntamento della ripresa di Termoli Musica ha offerto un programma dal titolo “La Voce eroica” di grande interesse. Il titolo stesso è la chiave per comprendere il tema del concerto e ciò che accomuna i due compositori protagonisti della prima parte Gioacchino Rossini e Ludwig van Beethoven.

Apparentemente operanti su fronti diversi, quello sinfonico e cameristico il secondo è quello operistico il primo, in realtà i due compositori sono legati da uno spirito comune, quello “eroico” per l’appunto che si esprime nel loro linguaggio musicale. Nelle brevi composizioni, veri e propone piccoli capolavori, di Rossini “la Molinara” e “Anzoleta co passa la regata “ il tema è proprio quello dell’impresa eroica che può assumere anche una veste ironica (appunto l’ironia romantica) come nell’azione della molinara che sa girare la ruota del mulino.

Il ciclo “Anzoleta co passa la regata” in dialetto veneto è un esilarante sequenza di tre momenti prima durante e dopo la regata veneziana nei quali Anzoleta (una fanciulla veneziana che è in effetti una vera musica ispiratrice) incita il fidanzato a vincere la gara, lo sostiene mentre voga e lo premia poi con una serie di baci beati dopo che l’ha vinta.

Nel breve ciclo di bagatelle dedicato da Beethoven “All’amata lontana” anche qui la musica permette il superamento della distanza tra l’amante e l’amata e la vincita della felicità coniugale in diversi momenti. Il concerto si è concluso con due Lieder di Schumann e il capolavoro della canzone classica napoletana “Era de maggio”. Il pubblico a tributato al duo entusiastici applausi e soprattutto, dopo aver trascorso una serata diversa all’insegna della cultura, tornato a casa più serene e rinnovati nello spirito.

Il prossimo appuntamento con i concerti di Termoli Musica è domenica 23 maggio, sempre alle ore 19.00 presso il cinema Sant’Antonio con il progetto “Percorsi Sonori” protagonisti il flautista Pietro Doronzo con il compositore Nicola Monopoli all’elettronica, con la regia multimediale e amplificazione di Giovani Salvatore e Laviero Salvia ed i video realizzati da Francesco Convertini. Un progetto sperimentale affascinante ed innovativo che proietterà il pubblico verso le nuove frontiere della musica colta. Saranno eseguiti brani originali di :A. Rosa, N. Monopoli, J. Selleck, J. Cole, G. Nottoli, alcuni di essi in prima assoluta oppure prima italiana.