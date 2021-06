TERMOLI. La pandemia ha fatto perdere anche recenti punti di riferimento, eventi che stavano entrando nella memoria collettiva.

Tra questi, la Festa della Musica del 21 giugno, nel solstizio d’estate.

Anche noi di Termolionline siamo stati ospiti di un evento convivial-musicale, l'occasione ce l'hanno fornita gli amici del gruppo folklorico “Tradizioni Amiche”, nell'ampia corte della tenuta della famiglia Martella, davanti al loro frantoio, sulla vecchia strada che porta da Difesa Grande a Guglionesi a sinistra e a San Giacomo degli Schiavoni a destra.

Una serata davvero divertente con ottime pietanze caserecce condite da buon vino e tanta musica.

Il gruppo Tradizioni Amiche da tempo si cimenta nella ricerca e nella interpretazioni di canzoni della tradizione culturale e musicale termolese e molisana e il portavoce il giovane ed eclettico Fabio Antenucci assieme al papà Carlo, a Dante, Angelo, Giovanni di Campli soprannominato simpaticamente “Giuann ca ' chitarre”, altro Giovanni alla striculatorie e il Maestro Pino Piccirilli pluri-strumento, ieri sera mancavano anche due componenti Alberto e Pasquale, ma sostituiti degnamente da due musicisti doc Giuseppe Pranzitelli e don Sergio Carafa all'Ukulele, come ospite della serata anche don Elio Moretti e don Sergio Carafa, tanta musica ripercorrendo un tour molisano da U' Battellucce, a Molise Bello, Lu ' Puzz' vallone inno di Petacciato e tanta altra roba divertente a conclusione della bellissima e gustosa serata anche un omaggio dedicato ad un amico di Termoli, l'artista Pescarese Germano D'Aurelio in arte N'Duccio, Fabio e i suoi colleghi hanno cantato il brano "Signori", una serenata molto accattivante, che lo stesso N' Duccio in diretta WhatsApp ha gradito tantissimo e si è anche un po’ commosso di questo pensiero soprattutto fatto da amici e del suo grande amico il maestro Piccirilli collega di tante "Battaglie" musicali.