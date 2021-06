TERMOLI. Uno dei volto noti della compagnia del Bagaglino, imitazioni come Raimondo Vianello, ma anche più recentemente come Sergio Mattarella e Papa Francesco, lo hanno reso celebre in televisione.

Siamo andati al camping "Azzurra", sul litorale Nord di Termoli per incontrare un brillante attore comico, ma soprattutto imitatore eccezionale, lui è Carlo Frisi riminese di nascita, viene in vacanza nella struttura della famiglia Coppola da ben 7 anni, perché da quando l’ha scoperto si trova con la sua famiglia davvero alla grande.

Con lui abbiamo fatto un excursus della sua lunghissima carriera che lo ha visto protagonista sui palcoscenici più importanti d'Italia e non, al cinema e soprattutto in televisione in programmi di prima fascia sui canali Rai e Mediaset.

Carlo ha iniziato la sua carriera proprio a casa sua a Rimini nel suo quartiere a Rivarella, quando aveva solo 16 anni nel 1982 partecipando alla "Festa al Turista" e quello in realtà fu il suo trampolino di lancio, il suo primo tour lo fece in Abruzzo. Ma è stato nel dicembre 1984 quando conosce Maurizio Costanzo che lo sceglie per partecipare come ospite alla prima edizione di Buona Domenica su Canale 5.

Partecipa a Fantastico 6, su Rai 1, dove propone per la prima volta l’imitazione di Sandra Milo.

Nel 1986 è ospite nella trasmissione Serata d'onore su Rai 1 e sempre nello stesso anno è chiamato a partecipare a tutte le puntate di Fantastico 7 con Pippo Baudo, con la regia di Gino Landi; vi propone le imitazioni di personaggi fra cui Raimondo Vianello, Aldo Biscardi, Vasco Rossi, Enzo Bearzot e altri. Nel 1987 partecipa a Parola mia di Luciano Rispoli su Rai 1; al Processo del lunedì con Aldo Biscardi su Rai 3, Il G. B. Show con Gino Bramieri su Rai 1, e La giostra con Enrica Bonaccorti su Canale 5.

Nel frattempo si esibisce in diverse discoteche d'Italia, fra cui il Bandiera Gialla di Rimini, con uno spettacolo intitolato Falsi d'Autore.

Nel 1988 è ospite di 10 puntate condotte da Nino Castelnuovo su Telemontecarlo per Lo Specchio della Vita. Nel 1990 Frisi vince la prima edizione di Stasera mi butto, su Rai 2, primo campionato televisivo di imitatori. Si esibisce in altre due puntate del programma e vince anche queste due puntate imitando Raimondo Vianello, Josè Luis Moreno e Rockfeller, Francesco Guccini, Bruno Vespa, Azeglio Vicini, Enzo Bearzot, Marisa Laurito, Luciano Rispoli, Franco Califano, Sandra Milo, Toto Cutugno, Amanda Lear, Teresa De Sio, Corrado, Al Bano e Romina e Aldo Biscardi. Ma la sua popolarità aumenta a dismisura quando un genio dello spettacolo come il regista Pierfrancesco Pingitore, lo vuole nel cast come imitatore ma anche fine attore comico, nel suo spettacolo del “Bagaglino", che per 10 anni e più ha tenuto banco al teatro omonimo e soprattutto per il grosso pubblico in televisione.

Pier Francesco Pingitore chiama Frisi nella compagnia per imitare Gianfranco Fini, Pier Ferdinando Casini, Francesco Rutelli, Matteo Salvini, Sergio Mattarella, Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, Emilio Fede, Gigi Marzullo, Santi Licheri, Davide Mengacci, Raimondo Vianello, Amanda Lear, Arrigo Sacchi, Al Bano, Alfonso Signorini, Massimo Moratti, Milly Carlucci e altri per gli spettacoli.

A Termoli Carlo ha fatto spettacoli di piazza in estate, lui si ricorda perché rimasto affascinato della scalinata del Folklore un teatro naturale, e poi l'aver partecipato ad una delle feste più frequentatissima del 15 agosto, la sagra del tortellino Fusco, quando parla della nostra città gli si illuminano gli occhi e per uno nato nel triangolo del turismo marino d'Italia si vede che è sincero e le sue parole non sono di circostanza.

Nella video intervista ci sono dei passaggi di alcune sue performance d'imitazioni davvero esilaranti, poi per tutti i nostri lettori, ha chiesto a due personaggi davvero importanti della chiesa Papa Francesco e della nostra nazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di portarci i saluti.