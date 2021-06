TERMOLI. Antonio Spidalieri nato a Termoli, in arte Tonyy, da un paio di anni si è lanciato nel mondo della musica rap, lui fin da piccolo è stato sempre attratto dal modo dello spettacolo, quando era ancora in età scolare primaria, fece parte del cast di una fiction di successo di Raiuno del regista con legami matrimoniali termolesi, Giulio Manfredonia, marito dell’attrice termolese Maria Rosaria Russo.

Ma da due anni grazie al suo amico Francesco, ormai ha deciso che il mondo del rap sarebbe stata la sua linea guida si spera con successo.

Noi lo abbiamo intercettato grazie ad un gancio potente, la sua prima fan scatenata, mamma Maria.

Ai lettori di Termolionline presenta il video del brano “Prego per me”, visualizzabile da un paio di settimane, con la partecipazione di un suo amico rapper originario di San Severo Delbyy che canta già da prima di Tonyy.

La clip ha già diversi followers sulle piattaforme YouTube e Spotify; è un brano “che spacca”, dicono in gergo gli esperti in materia, chi vi scrive rimasto agli anni del cantautorato e le grandi band nazionali e straniere, fa un po’ di fatica a seguire questo genere, ma non nasconde che qualche totem rapper non dispiace, ha ascoltato il brano di Tonyy e si deve convenire che davvero spacca per dirla come Tonyy e i suoi colleghi.

“Mille storie” è il secondo brano, uscito appena giovedì scorso.

Auguriamo al simpatico Tonyy all’anagrafe Antonio Spidalieri di Termoli davvero buena suerte e lui va ad unirsi ai già tanti rapper termolesi tutti suoi amici come Skaate, Zuma che già hanno portato lustro e orgoglio alla nostra città.