TERMOLI. La passione per il cinema, l’arte e la musica hanno spinto un gruppo di ragazzi ad organizzare il festival del cinema e dell’arte dal titolo “Altamarea”, che si terrà il 13 e 14 agosto nella nostra splendida cittadina.



Proprio in questi giorni gli organizzatori dell’evento hanno lanciatore un contest, che darà la possibilità a chiunque di poter partecipare con qualsiasi forma d’arte. Tutti i partecipanti dovranno però rispondere ad un quesito: “Che cos’è per voi l’altamarea?”



Ciascuno dovrà rispondere seguendo il proprio istinto e il proprio raziocinio e pubblicando l’opera taggando @altamareafestival oppure su Instagram #amff#altamareacontest.



È stato scelto il titolo “Altamarea” per questa prima edizione di questo festival cinematografico, perché l’alta marea ricorda un fenomeno atmosferico che consiste nell’innalzamento del livello del mare dovuto agli spostamenti dei flussi marittimi. Infatti L’alta marea, sollevandosi, crea scompiglio, ribalta gli schemi e cambia le prospettive, un po’ come l’imprevedibilità della nostra vita.



Ispirati da questo fenomeno i ragazzi hanno non solo inaugurato la prima edizione assoluta di questo evento, ma hanno anche lanciato un contest per dare spazio alla creatività e magari chissà scoprire anche nuovi artisti che si nascondono qui in città.



Il vincitore del contest verrà premiato durante il festival e la sua opera verrà esposta. Siete tutti invitati a partecipare con il vostro ingegno e il vostro estro entro la fine di luglio.