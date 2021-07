Dall'Alberghiero al casting di Amici: scopriamo Kevin Del Buono, in arte Delbyy

TERMOLI. Il format televisivo Amici, la scuola di talenti più famosa della Tv, ha avviato le selezioni per individuare i protagonisti della nuova edizione, più precisamente la 21esima, che si svolgerà dal prossimo autunno, fino a maggio 2022. Tra gli artisti che hanno già partecipato al casting e sono in attesa dell’esito, c’è Kevin Del Buono, in arte Delbyy, che ha partecipato per la categoria cantanti. Delbyy, è originario di San Severo, ha 19 anni e ha frequentato l’Istituto Alberghiero di Termoli. Il giovane cantautore ha pubblicato sette brani sulle piattaforme digitali, tra cui le più ascoltate, “24 ore”, “Bollicine” e “Vestito rosso”, hanno superato i 600mila ascolti. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Delbyy, ci ha parlato di sé e dei progetti futuri.

Delbyy, mi spieghi un po’ chi sei e com’è nata la tua passione per la musica?

“La mia passione per la musica, posso dire che è stata innata in me, in quanto sono sempre stato un grande ascoltatore di musica, soprattutto nel periodo dell’adolescenza, come capita in quel periodo della vita, dove un po’ tutti sono appassionati di musica. Ho capito che con la musica riuscivo ad esprimere quello che non riuscivo in altri modi a causa del mio carattere; sono sempre stato un po’ timido, sempre sulle mie. Grazie alla musica ho trovato una sorta di valvola di sfogo, dove con lo scrivere riuscivo ad esprimermi meglio. Vengo da una realtà umile e difficile, dove ci sono poche vie d’uscita. Devo cambiare la mia vita e voglio farlo con la musica.”

Quali sono i tuoi hobby ed interessi al di là della musica?

“Avendo frequentato l’Istituto Alberghiero, puoi capire che quel mondo mi ha sempre appassionato, infatti da poco ho iniziato a lavorare come pizzaiolo. Secondo me, anche questo lavoro ha qualcosa di artistico.”

C’è qualcuno che ti ha supportato inizialmente, o ostacolato in questa avventura?

“Sicuramente i miei amici, ma anche i miei genitori che sono stati sempre favorevoli a questo mio sogno. Qualche volta però è capitato di sentirmi dire, soprattutto quando doveva uscire un brano, e c’erano da investire dei soldi, chi me lo facesse fare, perché era comunque un rischio: ma io sono andato avanti.”

Quali sono i cantanti che hanno influenzato il tuo percorso artistico?

“Senza ombra di dubbi, Sfera Ebbasta che è quello che mi ha condizionato maggiormente.”

Che genere di musica ascolti?

“Ascolto maggiormente rap, ma anche trap e R&B.”

Con chi ti piacerebbe collaborare o magari duettare?

“Anche se abbastanza scontata come risposta, mi piacerebbe collaborare con Sfera, ma anche con artisti emergenti come Rondodasosa. Posso dire che collaborare con uno dei due, è un mio obiettivo.”

Cosa ne pensi dei social, secondo te sono utili a farsi conoscere?

“Al giorno d’oggi si, perché è molto più facile arrivare a migliaia di persone, rispetto agli anni scorsi, dove il mondo della musica era più fisico. Prima per ascoltare una canzone, bisognava andare ad acquistare un cd, mentre adesso è più facile arrivare alla gente. Quindi per me i social sono molto importanti.”

Cosa ti aspetti dal casting di Amici?

“Ho avuto delle sensazioni positive, nel senso che chi mi stava ascoltando, sembrasse contento di farlo. Solitamente quando non piaccio a qualcuno, lo capisco; questa volta non ho avuto questa impressione. Non è detto però che mi prendano, ma credo che sia andata bene, anche se ero molto emozionato; è un’esperienza che se non viene vissuta è difficile da spiegare. Partendo dalla chiamata di ammissione, dalla Redazione di Amici, al giorno del casting, è un mix di emozioni che auguro a tutti i ragazzi che hanno il mio stesso sogno, di vivere almeno una volta nella vita.”

Chi apprezzi tra i ragazzi usciti dai talent?

“Quest’anno ho apprezzato tanto Sangiovanni, che tra l’altro era giudice al mio casting e Aka7seven, che è stato finalista ad Amici.”

Aspettative per il futuro?

“Bella domanda! Io sto dando il massimo per riuscire a realizzare questo sogno che ho sin da bambino. Sono convinto che gli sforzi e i sacrifici fatti, un giorno mi ripagheranno, e finalmente potrò dire, ne è valsa la pena. Voglio essere positivo. Ho in previsione molti brani da pubblicare, uno in particolare uscirà a breve.”

Delbyy ci tiene a precisare che ha avuto una collaborazione con un ragazzo di Termoli, il cui nome d’arte è Tony, per il brano “Prego per me”. In Tony, Delbyy vede voglia di riscatto e passione per la musica, ha creduto in lui dal giorno in cui l’ha conosciuto e lo trova una grande fonte d’ispirazione. La canzone uscita sette giorni fa, ha già avuto venticinquemila visualizzazioni. Non ci resta che fare il tifo per Delbyy.