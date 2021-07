TERMOLI. In assenza del sindaco Francesco Roberti, reduce dal funerale della suocera a San Martino in Pensilis poche ore prima, il cartellone dell’estate termolese è stato presentato oggi pomeriggio in sala consiliare dall’assessore alla Cultura Michele Barile, con accanto la dirigente Carmela Cravero, il grafico Mattia Torraco e i dipendenti dell’assessorato Antonio Lanzone e Giuseppe Savino, storiche colonne della rassegna che accompagna il turismo stagionale in città. Presenti quasi tutti gli organizzatori degli eventi.

La pandemia non permette di tornare alla normalità e per il secondo anno consecutivo salteranno i fuochi d’artificio agostani, come San Basso, Incendio del Castello e Sagra del pesce (a dire il vero tutta la rassegna). Per la festa patronale si andrà in mare, ma contingentati, con 25 persone nei pescherecci e senza la banda.

Non ci saranno altre storiche manifestazioni, come il festival del Folklore, ad esempio, ma la barra si tenterà di farla restare dritta nell’interesse della città attraverso un plafond di eventi diversi, circa 50, allestiti con un impegno di spesa che per il momento si aggira sui 40mila euro.

Occorre fare buon viso a cattivo gioco, sperando che la variante Delta, i cui numeri cominciano a materializzarsi, non rovini quello che è stato previsto.

Innanzitutto il Termoli Jazz Festival (dal 28 luglio al primo agosto), che rappresenta un po’ il clou della stagione concertistica, a cui abbinare anche lo sforzo organizzativo estivo di Ondeserene, con Pino Nese.

Il Teatro verde sarà la location prescelta, per via del possibile distanziamento, mentre non ci saranno concerti nel salotto del borgo antico.

Nove le location che attraverso gli eventi verranno valorizzati.

«Anche per l’estate 2021 Termoli vuole distinguersi con una programmazione ad ampio raggio, affinché cittadini e turisti, adulti e bambini possano passare un’estate di gioia e serenità dopo un periodo difficile per tutti», si legge nella brochure disponibile e aggiornabile anche in versione digitale.

Dopo il via alla rassegna Scrittori al parco, una delle novità, si prosegue con iniziative sportive, concerti, vedi domani sera Joe Barbieri, quindi il sorteggio di San Basso e appuntamenti itineranti come il mercatino della creatività, tappe dell’Aut Aut Festival e di teatro per ragazzi e per adulti, con Frentania Teatri, le immancabili mostre.

Ad agosto regata storica di San Basso e la foto Noi termolesi sulla scalinata del Folklore, rassegne cinematografiche, vedi Kimera Film Festival e Alta Marea, serate amarcord in dialetto termolese, sempre tenendo presenti la festa di San Basso, la lirica col Nessun Dorma e Katia Ricciarelli, cabaret con Uccio De Santis.

Spazio anche a poesia e magia, insomma, un po’ per tutti i gusti.