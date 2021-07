TERMOLI. Presentato questa mattina alla presenza dell'assessore alla cultura del Comune di Termoli Michele Barile, il manifesto della settima edizione del Termoli Jazz Festival. Un programma ambizioso e di qualità assoluta, con una lineup di ospiti tra i più grandi jazzisti nazionali. Il festival si terrà dal 28 luglio al primo agosto, al Teatro Verde, tranne la prima sera del 28 che si terrà al MacTe.

L'evento, che per via delle prescrizioni anti-covid dopo un anno di sosta forzata, torna ad esibirsi in pubblico, solo che cambia location: non più quella naturale di Piazza Duomo ma, come dicevamo all'inizio, al Teatro Verde al Parco Comunale. Ad organizzare gli eventi l'Associazione JACK - Jazz, Arts & Comedy Kingdom Organizzazione no-profit, l'Associazione Culturale Jack promuove la cultura attraverso la musica, le arti visive e performative, stamane rappresentata in comune da Michele Macchiagodena direttore artistico della manifestazione.

Un cartellone con nomi altosonanti del panorama musicale jazzistico, ma non solo, a cominciare dall'evento preview, l'unico che si terrà al MacTe in via Giappone, dove alle ore 22 del 28 luglio si esibirà Franco D'Andrea e DJ Rocca. Il 29 luglio al Teatro Verde due spettacoli: alle 21,30 si esibirà l'artista internazionale originario di Termoli Luca Ciarla e alle 22,30 Luca Aquino, Giovanni Guidi Duo. Il 30 luglio alle ore 22,00 è la volta di Flavi Boltro Quintet, mentre il 31 luglio salirà sul palco il musicista sardo Enzo Favata "The Crossing".

Gli eventi fin qui citati sono tutti gratuiti, mentre quello conclusivo del 1 Agosto è a pagamento e vedrà esibirsi un giovane artista, Davide Shorty nel suo fusion tour. Davide, pur essendo giovane, ha già ricevuto premi e attestati per la sua bravura nel saper fondere nel suo stile tanti generi musicali, dopo la sua brillante affermazione a Sanremo con il premio della critica nella sezione giovani.

Per accedere agli eventi bisogna rivolgersi online a www.ciaotickets.com per prenotare il posto anche per quelli free (non a Pagamento ) e soprattutto per quello a pagamento di domenica 1 Agosto. Per quello del 28 al Macte le prenotazioni del posto sono già sold out. «Ricordiamo inoltre – hanno ricordato in conferenza - Che l’accesso agli eventi è consentito solamente alle persone provviste di mascherina in buono stato di conservazione e che all'ingresso è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. Per tale motivo si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo. Non sarà consentito per nessun motivo l’accesso a persone a cui è stata riscontrata una temperatura maggiore di 37,5°C. Le persone che risulteranno avere una temperatura superiore saranno invitate ad allontanarsi. Durante la permanenza all’interno delle venue in cui si svolgono gli eventi non è consentito consumare cibi e bevande. Per ragioni di sicurezza non è consentito per nessun motivo scambiarsi di posto o occupare posti diversi anche se liberi. I posti contigui potranno essere occupati solo dai congiunti Anche per i congiunti rimane il divieto di scambiarsi di posto. Nell'acquistare due posti in coppia (non separati da alcuna distanza) l'acquirente dichiara a propria responsabilità di acquistare i biglietti per due congiunti. Si raccomanda di verificare l'esattezza della selezione dei posti, qualsiasi errore sarà a carico dell'acquirente e potrà comportare l'impossibilità di partecipare all'evento».