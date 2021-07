TERMOLI. "Al fresco delle fresche note"... è stata proprio così la serata nel piazzale di via Po dell'Istituto comprensivo Difesa Grande. Nell'aria si respirava la magia che solo la musica sa creare.

Gli alunni guidati dalle maestre hanno messo in scena uno spettacolo musicale alternativo. Gli strumenti musicali sono stati sostituiti dai battiti delle mani e dei piedi e dai coperchi delle pentole.

I piccoli allievi con la loro semplicità, spontaneità e bravura hanno coinvolto il pubblico che li ha accompagnati con gli applausi.

Al termine del concerto durante il quale gli alunni hanno fatto ascoltare diversi brani, dall'Inno di Italia a una parte della Carmen, le insegnanti hanno ringraziato i ragazzi per l'impegno con cui si sono approcciati alle attività sottolineando quanto sia stato difficile mettere in piedi uno spettacolo di questo tipo in così poco tempo, considerato che lo concerto è il frutto di un progetto inserito all'interno del piano educativo estate.

Infine, la dirigente Luana Occhionero si è complimentata con i ragazzi per l'approccio propositivo al progetto e per l'entusiasmo e l'impegno mostrato, con le maestre che hanno permesso agli studenti di sviluppare le competenze trasversali attraverso la musica e con i genitori che si dimostrano sempre partecipi e pronti a lavorare in sinergia con la scuola.