SAN SALVO MARINA. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, nel pieno rispetto delle norme attuali, in tantissimi "per lo più giovanissimi" hanno partecipato al concerto di Emanuele Palumbo in arte Geolier, il rapper napoletano che ieri sera si è esibito in piazza Cristoforo Colombo a San Salvo Marina.

La sua carriera è costellata da featuring importanti: Rocco Hunt, MadMan, Gue Pequeno, Emis Killa e altri.

Presenti sul palco altre quattro band: Signal, Pocho

Svdchilds e il gruppo rap termolese Fenomeni Provinciali Klan (F.P.Klan),

parliamo di Luigi e Adam Marsilio, Luca Martire e il loro produttore Davide D'Ambrosio, in arte: Luis, Okore, Schicco e Moire G.

È stato molto bello vedere il talento, la grinta e il grandissimo entusiasmo di questi giovanissimi artisti termolesi che con il loro bagaglio di successi hanno fatto cantare l'intera platea.

Perché, non dimentichiamolo mai: l'entusiasmo è per la vita ciò che la fame è per il cibo.

A fine serata ci hanno rilasciato una piccola intervista, in attesa del nuovo video "Vieni con me" in uscita oggi pomeriggio sul canale YouTube del gruppo.

(Produzione di @loree.martini 🎹

- Artisti.

@okore_fpklan 🎤

@luis_fpklan_official 🎤

@daviyung_fpklan_ 🎤

- Videomaker.

@maurizio_zazza 🎬).