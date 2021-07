Il Fusion Tour di Davide Shorty si ferma a Termoli: appuntamento il 1 agosto

TERMOLI. Come TermoliOnLine aveva anticipato con estremo anticipo oltre un mese fa, in un articolo del 10 giugno, Davide Shorty ha scelto Termoli per una tappa del suo ‘Fusion Tour’ assiema alla ‘Straniero Band’ nell’ambito del ‘Termoli Jazz Festival 2021’.

Davide Shorty, al secolo Davide Sciortino, è reduce dal Festival di Sanremo dove è stato molto apprezzato da pubblico e critica. La sua è una carriera prolifica che, già nel 200, ha visto numerose collaborazioni con band come i Combomastas’, i Retrospective For Love e i Funk Shui Project. Nel 2017 pubblica il suo primo album da solista intitolato ‘Straniero’ e nel 2015 arriva terzo a X Factor.

Questo l’annuncio della tappa termolese:

Continua il “fusion. tour” di Davide Shorty!

Appuntamento domenica 1 agosto al Teatro Verde di TERMOLI (CB), dove suonerà in occasione del Termoli Jazz Festival! Ad accompagnarlo sul palco - dove l’artista presenterà i brani del suo nuovo album, “fusion.” (Totally Imported/The Orchard) - ci sarà la STRANIERO BAND, composta da Emanuele Triglia al basso, Claudio Guarcello alla tastiera e Davide Savarese alla batteria. Il fonico è Fabrizio Peccerillo.

Questo il calendario del “fusion. tour”, organizzato da Django Concerti:

Oggi, 30 Luglio, Eur Social Park - Roma / SpringAttitude Festival - RECUPERO DATA

31 Luglio, Cava De' Tirreni (SA) - Mac Fest 2021 / Complesso Monumentale di San Giovanni

01 Agosto, Termoli (CB) - Termoli Jazz Festival / Teatro Verde

03 Agosto, Mattinata (FG) - Mattinata Festival / Piazza Santa Maria Della Luce

04 Agosto, Reggio Calabria - Play Music Festival / Ecolandia

05 Agosto, Roseto Capo Spulico (CS) - Peperoncino Jazz Festival / Piazza Roberto il Guiscardo

06 Agosto, Ceglie Messapica (Br), Ceglie Summer Festival / Piazza Plebiscito

07 Agosto, Taranto - Jackstone Social Club / Viale Ionio

12 Agosto, Fano, Senza Tempo In Rastatt / Anfiteatro Rastatt

17 Agosto, Parco Fluviale Augusto Daolio - Sulmona (AQ) / Muntagninjazz (ospite speciale Fabrizio Bosso)

28 Agosto, Anfiteatro Lucio Dalla - Milo (Ct) / Opera Festival

03 Settembre, Cantieri Culturali Alla Zisa - Palermo / Beat Full Festival

22 Settembre, Arena Puccini / Bologna - RECUPERO DATA

Questa la tracklist di “fusion.” disponibile dal 30 aprile in streaming, digitale e formato fisico al link https://orcd.co/davideshorty-fusion: “Monocromo.”, “Tuttoporto”, “Cervello in fuga feat. Koralle”, “Non si mangia una canzone feat. Dj Gruff & Gianluca Petrella”, “Cioccolato denso”, “Regina”, “Non respiro feat. Amir Isaa & David Blank”, “con/fusion. feat. Tom Ford”, “Domenica feat. Emanuele Triglia”, “Prima che faccia notte”, “Battiti in parole feat. Sans Soucis”, “Impressione feat. Serena Brancale” e “Abbannìa feat. Alessio Bondì & Roy Paci”

“fusion.” contiene “REGINA”, brano che Davide Shorty ha portato sul palco dell’Ariston nella sezione “Nuove Proposte” della 71^ edizione del Festival di Sanremo, classificandosi 2° e vincendo il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla” sezione “Nuove Proposte”, il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il valore musical-letterario.



È disponibile, al link https://youtu.be/1hU8qKu0ESU, il videoclip di “PRIMA CHE FACCIA NOTTE” (Totally Imported/The Orchard), il nuovo singolo di DAVIDE SHORTY!

A proposito del video - diretto da Fabio Cotichelli e Emiliano Neroni - Davide commenta: "’Prima che faccia notte’ è un brano che ironizza sulla vita incasinata di un artista e su come questi ‘casini’ possano riflettersi in una relazione sentimentale. La distanza, la confusione, ma anche la grande complicità ed il valore del tempo condiviso, per quanto poco possa essere. La canzone è una sorta di lato B di Regina, un’altra prospettiva sulla relazione dei due protagonisti.”

Davide Shorty è un cantautore, rapper e producer di Palermo capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità innovative e melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie esperienze nella scena hip hop siciliana nel 2010 si trasferisce a Londra dove, nel 2012, fonda la band Retrospective For Love. Nel 2016, dopo essersi posizionato 3° alla nona edizione del talent show X Factor (Dicembre 2015), pubblica il suo primo album ufficiale, "Straniero", lavoro che lo porta ad esibirsi sui palchi di tutta Italia parallelamente alle prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Robert Glasper, Jordan Rakei e Mr Jukes (Bombay Bicycle Club). Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l’album "Terapia di Gruppo", che viene apprezzato molto da pubblico e critica. La fortunata collaborazione tra Davide e i Funk Shui Project continua nel 2019 quando esce per Totally Imported l’album “La Soluzione”, che conferma la sinergia artistica tra il cantante e il collettivo torinese. Al disco segue la pubblicazione del reboot dello stesso: "La Soluzione Reboot" con all'interno l'inedito "Carillon" feat. Roy Paci. Sempre nel 2019 collabora con Daniele Silvestri nel brano “Tempi modesti", mentre nel 2020 firma con Totally Imported. Lo scorso 10 luglio è uscito "CANTI ANCORA?!", singolo che vede la collaborazione con il suo ex giudice e amico Elio. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, dove si classifica 2° e vince il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla”, il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il valore musical-letterario.