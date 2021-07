TERMOLI. Il bellissimo cielo stellato ha illuminato la serata di ieri sera, all’insegna di bellezza,musica e tanto altro.



Proprio ieri, al porto della nostra città si è svolta la serata di selezione per l’assegnazione dei vari titoli, che porteranno le ragazze vincitrici ad accedere direttamente alla selezione pre-finale nazionale di Miss Italia.



L’intera serata condotta dal bravissimo Andrea Nasillo ha incantato l’immensa folla presente al porto, dinanzi al mercato ittico.



Le quattordici ragazze hanno sfilato e incantato la serata, tra luci, musiche ed entusiasmo dei numerosi presenti.



Il caratteristico murales di San Basso ha fatto da sfondo a questa serata, tra l’altro a pochi giorni dalla festa del Santo patrono termolese.



Un ringraziamento per l’organizzazione di questa serata va anche a Paola Marinucci e la sua famiglia.



Il concorso di Miss Italia giunge all’edizione ottantadue, nonostante la pandemia abbia cancellato tanti appuntamenti, Miss Italia non si è fatta fermare. Il concorso nacque subito dopo la guerra. Quest’anno questo concorso rappresenta un po’ la ripartenza, dopo mesi difficili, dovuti alla pandemia.



La giuria della serata ha valutato le ragazze ed è stata guidata dall’Onorevole Anna Elsa Tartaglione, presidentessa di giuria.



Le ragazze provenienti da varie città e paesi del Molise, per la maggior parte studentesse e con tanti sogni nel cassetto hanno sfilato in tutta la loro bellezza.



Le cinque vincitrici dei vari titoli, sono state:



Daniela Siena, che ha vinto il titolo Miss Rocchetta Molise, è stata premiata da Miss Rocchetta Bellezza 2008, l’avvocato Giusy Di Lalla.



Suen Carbone, che ha vinto il titolo “Miss sport Molise” è stata premiata dal fotomodello e organizzatore di eventi Michele Annese.



Fabrizia Fabiana Franco, ha vinto il titolo “Miss Di Mac” è stata premiata dall’attore e regista Giandomenico Sale.



Nicol Pansera ha vinto il titolo “Miss sorriso Molise” è stata premiata dal Consigliere Comunale Nico Balice.



Infine Francesca Capone ha vinto il titolo “Miss eleganza Molise” è stata premiata dall’Onorevole Anna Elsa Tartaglione.



La bellissima serata ha anche reso omaggio alla grande Raffaella Carrà, scomparsa da poco.



Sempre nel mezzo della serata si è esibito Antonio Mustillo, che ha contagiato la platea con la sua performance e simpatia.