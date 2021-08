Colapesce e Di Martino: musica leggerissima... a Campomarino

CAMPOMARINO. Si avvicina l’evento dell’estate 2021 a Campomarino, domani sera, lunedì 9 agosto, in concerto allo stadio Santa Cristina di Campomarino, gratuito ma su prenotazione, del tandem Colapesce e Di Martino, che sta spopolando negli ultimi mesi. A ribadire le regole d’ingaggio della manifestazione, con rigoroso protocollo anti-Covid, adeguato all’ultimo decreto del Governo, è stata l’amministrazione comunale: «Tutto pronto per l'evento dell'estate, il concerto di Colapesce e Di Martino, grande esclusiva riservata a Campomarino, che si svolgerà il 9 agosto alle ore 21.15 presso lo stadio "Santa Cristina". A seguito delle normative vigenti e delle nuove restrizioni introdotte dagli ultimi decreti ricordiamo che: È necessario essere muniti all’ingresso di Green Pass o tampone dall’esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento (sono esentati i bambini al di sotto dei 12 anni), è necessario presentare all’ingresso il biglietto e un documento di identità; gli ingressi saranno scaglionati, a partire dalle ore 18.30, e saranno effettuati nel rispetto del distanziamento. È preferibile presentarsi all’ingresso con congruo anticipo, al fine di permettere le necessarie attività di controllo e smistamento del pubblico. Sarà presente personale che provvederà all’accompagnamento presso il posto preassegnato. È obbligatorio indossare la mascherina e rispettare le norme relative al distanziamento durante le attività di controllo e comunque fino al momento in cui si prenderà posto a sedere».