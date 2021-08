SERRACAPRIOLA. Domani, lunedì 9 agosto a Serracapriola, nella suggestiva piazza Castello, si terrà la manifestazione “Festa del donatore Fratres”. Sarà presente il Presidente nazionale della Fratres (gruppo donatori sangue), prof. Vincenzo Manzo, molisano di Santa Croce di Magliano; il Presidente premierà i donatori che hanno fatto la prima donazione nell’anno 2020. La “Festa del donatore Fratres” è un evento che rientra tra le attività di sensibilizzazione, che questa associazione svolge frequentemente, per avvicinare le persone alla donazione di sangue.

Quest’anno si è deciso di utilizzare la formula del “concerto in piazza”, con la presenza dei volontari donatori e un gazebo, dove verranno distribuiti gratuitamente dei gadget dell’associazione. La manifestazione avrà inizio nel primo pomeriggio del 9 agosto 2021, con le attività ludico – ricreative del gruppo Scout di Serracapriola, associazione che coinvolgerà i tanti ragazzi iscritti nel gruppo; un modo questo per far conoscere il mondo della donazione alle giovani generazioni. In serata, alle ore 21.00, ci sarà il concerto del gruppo folkloristico di San Giovanni Rotondo, “I Gargarensi”.

La musica garganica invaderà per due ore la piazza di Serracapriola, e un gruppo di ballo di 12 elementi farà ballare tutti, in uno strepitoso concerto di musica dal vivo. Il segretario del gruppo Fratres di Serracapriola e Chieuti, Massimo Tartaglia, ci dice: «Una manifestazione che vuole unire le due comunità di Serracapriola e Chieuti, così come abbiamo fatto tre anni fa, con la formazione del nuovo Consiglio direttivo, che annovera volontari di entrambi i comuni». Il segretario Tartaglia, ci tiene a precisare che: «Siamo un gruppo affiatato e che ha posto al centro della nostra associazione, la ferma decisione di contribuire a far crescere le donazioni di sangue. Il sangue è un preziosissimo fluido che, ricordo sempre, non può essere creato in laboratorio e ha una durata limitata. I nostri donatori sanno che finisce negli ospedali di San Severo e San Giovanni Rotondo».