Promessi sposi: la serata a sorpresa in termolese con Nicola Palladino e Sebastiano Di Pardo Copyright: Termolionline.it

Promessi sposi: la serata a sorpresa in termolese con Nicola Palladino e Sebastiano Di Pardo Copyright: Termolionline.it

Promessi sposi: la serata a sorpresa in termolese con Nicola Palladino e Sebastiano Di Pardo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Promessi sposi in versione molto particolare, quella che per un doppio spettacolo in sequenza, domani sera a Largo Tornola, vedrà protagonista un duo ormai consolidato, dove musica e dialetto termolese la fanno da padrone.

Un evento da scoprire in una scanzonata intervista realizzata con Nicola Palladino e Sebastiano Di Pardo.

Loro promettono spettacolo e notizie clamorose sul romanzo per eccellenza, quello scritto da Alessandro Manzoni.

Una location nel cuore del borgo antico per omaggiare radici e tradizioni, aspettando le stelle di San Lorenzo.

I due virgulti attendono il pubblico alle 21.30 e alle 23, dove ci saranno racconti e brani in vernacolo.