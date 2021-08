Vacanze sprint: Riccardo Fogli a Termoli

TERMOLI. L’artista Riccardo Fogli a Termoli nello scorso fine settimana, ospite all’hotel Santa Lucia. Grazie all’amico Gianluca Polverigiani, direttore della struttura ricettiva a piè di Castello, abbiamo incontrato il noto cantante, che sia nei Pooh che da singolo interprete, ha mietuto successi per decenni.

Simpatia e disponibilità da parte del cantautore e bassista, da 55 anni sulla breccia e con all’attivo oltre alla carriera nella storica band, anche le vittore nel Festival di Sanremo 1982 e Music Farm.

«Sono a Termoli di passaggio per via di alcuni amici cari che hanno casa qui, ma la città la conosco bene perché ci ho suonato sia coi Pooh, che da solista, qui ma anche nei dintorni per tanti anni e mi rifaccio ad una frase che diceva sempre Fiorello: Dio è in cielo in terra e in ogni luogo, ma i Pooh, quindi ne ho fatto parte, in quei luoghi ci hanno già suonato almeno 5 volte».

Le prime impressioni da turista sulla nostra città?

«Bellissima, ma devo dire che da turista me la posso godere poco, perché ringraziando Dio, mi riconoscono, mi salutano, mi abbracciano, si fanno i selfie, non è che posso star lì seduto a pancia all'aria, comunque mi diverte molto parlare con loro adesso, poi a distanza con le mascherine, sicuramente è un momento che supereremo, noi lo viviamo magari esaltandolo, ridicolizzandolo il fatto che siamo tutti in mascherina però è una realtà che dobbiamo accettare, noi siamo tutti Green pass, io e band compresa. Secondo me ci dobbiamo vaccinare, questo è il mio pensiero, anche perché c'è un Presidente della Repubblica, ci sono dei politici che noi abbiamo votato, sono state emanate delle leggi a questo punto mi sembra che abbiamo stabilito che per combattere, per abbattere, per diminuire questa aggressione dobbiamo vaccinarci, cosa c'è di più chiaro, ognuno si è libero di dire No vax, come anche no macchina, no qualcos'altro, però io dico anche ad esempio che se tu devi insegnare a mio figlio a scuola, gradirei che tu non gli trasmettessi nulla, hai capito cosa intendo».

C'è un segreto che vi fa rimanere sempre evergreen? Quest’anno una delle regine dell’estate è Orietta Berti.

«Il segreto è la passione, mettersi in gioco, in discussione, un po' di fortuna. Orietta vedi è una donna generosa, è sempre in tv, non va a vendere se stessa, a volte va a farci sorridere, perché è spiritosa, intelligente e quindi questa occasione con Lauro e Fedez mi fa sorridere, mi piace molto perché la mescolanza di questi tre diversi personaggi m’incuriosisce. Poi come dice qualcuno la musica è un'altra cosa però le cose cambiano».

Certamente oggi assistiamo a fenomeni che passano velocemente come delle meteore.

«Questa tua domanda m’ispira una cosa che sto scrivendo e la terrò per inserirla in un mio progetto, tante meteore fanno il cielo stellato, che significa? Che se non esistono più i Beatles che rimangono cent'anni nei nostri cuori o Peppino di Capri o Gianni Morandi che attento esistono ancora, vuol dire che se la moda si evolve così velocemente, i giovani si adegueranno a questi cambiamenti. Poi però c'è una frangia di persone che vengono ai miei concerti e a quelli della mia generazione che sono molto contenti e criticano quella musica di oggi e io dico loro, no la musica di oggi va benissimo per i nostri figli e nipoti, noi per democrazia dobbiamo essere legati a quello che ci va, non possiamo continuare a criticare i giovani che si fanno i tatuaggi, che si mettono l'orecchino, che si vestono strani, perché anche noi l'abbiamo fatto e ce ne siamo dimenticati, io però non l'ho dimenticato».

Riccardo oggi non rinneghi nulla di quanto hai fatto in passato? Magari pensando se tornassi indietro non farei quella cosa.

«Questa è una domanda che se fossimo l’uno al posto dell’altro porrei sicuramente, ma in realtà come si fa a dirlo quando si hanno 20-22 anni, si fanno cose che obiettivamente oggi alla mia età potrebbero essere impensabili, in giovane età si usano tutti i cavalli della macchina senza preoccuparsi se c'è l'olio, se le gomme sono lisce, poi magari si va a sbattere, errori per fortuna si commettono, chi è che non fa errori , io arrivo da una famiglia povera, con le prime settecentomila lire mi sono comprato un Porsche di sesta mano, poi andavo a fare benzina e ci mettevo cinquemila lire e subivo gli sfottò del benzinaio e dagli amici, “Con cinquemila lire ci arrivi all'angolo della chiesa e torni indietro”, mi dicevano, non era meglio se compravi una 500? Io però sono uno cresciuto con sani principi, inculcatimi dalla mia famiglia, io sono ligio al rispetto delle leggi, sono un uomo di sani principi, non faccio mai nulla che sia fuori dalle righe, non ho mai preso una multa, non metto mai la macchina in doppia fila, perché non voglio farmi dire, ah, lei siccome è un personaggio famoso pensa di poter fare quello che vuole».

Che novità ci saranno nella tua produzione artistica?

«Quelli della mia età oggi non avendo più tanto spazio a disposizione in fase comunicativa, potrebbero creare anche l'Aida, ma nessuno se ne accorgerebbe, nonostante non abbia più molti passaggi nelle radio e nei video che passano sulle tv che contano, sto comunque benissimo e sono sereno, oggi mi accorgo che è più difficile comunicare, ho scritto una canzone che si chiama “La tenerezza 93”, parla di mio figlio e poi ho fatto “Maledetto l'amore”, realizzata in un momento in cui mi sono guardato dentro e ho detto che l'amore di cui parlo in tutte le mie canzoni da una vita, quando si rivolta contro di te ti ferisce come il morso di un cane fedele, molti miei amici la conoscono, molti la cantano, molti l'hanno comprata, però è evidente che non può diventare un successo nazionale perché io non ho accesso alle grandi reti, ma sono felice perché è giusto che ci sia un ricambio generazionale, ma ti assicuro che questa cosa non mi fa rosicare».

Ma le richieste di concerti non mancano di certo, già fissata una serie di appuntamenti su e giù per lo stivale: una sorta di tour de force tra Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Toscana.

«Ho un calendario aperto, vado dove mi chiamano, dove sono gradito, quindi salto da una discoteca in trio, due chitarre, un pianoforte più me, o con la band, facendo tanti chilometri, io non rinuncio a nulla sono giovane e forte e almeno per i prossimi 15 anni, magari fino a 90 anni sono qui».

In conclusione, saluta tutti gli amici di Termoli e Termolionline: «Un saluto e una buona estate in questa fantastica città con un mare bellissimo e questo hotel Santa Lucia che si affaccia come un balcone sul mare , al suo direttore simpaticissimo, vi voglio dire anche sto lavorando ad un progetto letterario che spero possa uscire per Natale, dove racconto tante cose della mia vita non note, anche se queste cose di solito si fanno pochi mesi pochi anni prima di lasciare questo mondo, ma io sono fiducioso, mi raccomando perciò amici di Termolionline vacciniamoci, ciao da Riccardo Fogli».