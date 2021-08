CAMPOMARINO LIDO. Una serata di musica leggerissima per ripartire dopo un periodo difficile.

Il concerto di ieri ha confermato le attese rivelandosi l'evento più importante ed atteso del calendario degli eventi dell'#aestiva2021 e dell'estate molisana. Al tempo stesso, lo spettacolo offerto dal duo Colapesce e Di Martino ha rappresentato un momento di ripartenza e di leggerezza dopo i mesi bui della pandemia e a seguito del difficile periodo che la comunità di Campomarino ha vissuto nelle ultime settimane a causa dell'emergenza incendi.

Una serata diversa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dall'assessore al turismo Michele D'Egidio che nell'organizzazione si è avvalso del prezioso contributo dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali.

Il concerto dei due artisti, lanciati dallo scorso Festival di Sanremo e da mesi vero e proprio fenomeno mediatico musicale, ha allietato i numerosi spettatori giunti allo stadio "Santa Cristina". Lo stadio, allestito in modo impeccabile nel rispetto di tutte le normative vigenti, ha accolto 1000 persone, tutte munite di green pass o tampone negativo, regolarmente prenotate entrate a scaglioni ed accompagnate dal personale presente nei posti preassegnati e distanziati, nel rispetto delle normative anti covid.

Lo spettacolo è stato all'altezza delle aspettative, con un pubblico entusiasta e un repertorio d'eccezione che conferma i due artisti tra i migliori esponenti del cantautorato indipendente italiano, nel pieno della loro maturità artistica, confermata da riscontri sempre più vasti, sia di critica che di pubblico.

La manifestazione è pienamente riuscita, grazie al lavoro encomiabile dell'Istituzione Servizi Turistici e Culturali, delle associazioni locali e al fondamentale supporto delle forze dell'ordine a cui va il ringraziamento dell'assessore D'Egidio che tiene a sottolineare come la sinergia con le associazioni locali ed i volontari sia stata determinante per la riuscita della manifestazione in piena sicurezza e nel rispetto delle normative.