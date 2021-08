TERMOLI. Prima edizione del Festival del cinema e dell’arte. Parte oggi, con un pre-festival dedicato alla letteratura, la prima edizione del Festival del cinema e dell’arte. Una novità nel nostro panorama culturale, che vede per la prima volta un evento così significativo e innovativo.



La conferenza stampa si è tenuta stamattina, alla presenza del team del Festival e dell’Assessore alla cultura Michele Barile.



Ai nostri microfoni, il direttore artistico Antonio De Gregorio ha spiegato nel dettaglio tutta l’organizzazione di questo evento.



L’idea è nata l’inverno scorso, davanti al camino, così come spesso prendono vita i sogni.



Partirà stasera alle 18:30 al Lido Panfilo, con la presentazione dei libri di Marika Lucciola e Francesco Vitale, dai rispettivi titoli: Being Janis e Ciak in Molise.



Dopo le presentazioni letterarie, si proietterà il cortometraggio “Ritorno a casa” del regista Antonio De Gregorio e di Mattia Marano.



Il festival proseguirà il 13 e 14 agosto, quando ci sarà la gara di cortometraggi nel borgo antico, precisamente a Largo Tornola. Verranno proiettati quattordici cortometraggi per entrambe le serate cinematografiche e sarà scelto il cortometraggio che riporterà la vittoria a questa prima edizione del Festival.



Ma l’Altamarea festival proseguirà anche con tre mostre, un concerto dell’artista Giove, che fanno parte della rassegna, quindi non solo cinema, ma anche arte.



Una giuria di esperti valuterà i numerosi lavori proveniente anche dall’estero, i cortometraggi sono arrivati dai posti più lontani, dalla Germania, dalla Francia e dall’Iran. Questo è un chiaro messaggio, che ci comunica la voglia per un regista di un qualsiasi stato del mondo, di credere nel progetto di questa città. Decidere di iscrivere il proprio cortometraggio a Termoli, significa credere in questa località e nella nostra città.



Ettore Fabrizio, presidente dell’Associazione Altamarea, ai nostri microfoni ha raccontato che questo progetto è nato per innovare la cultura, un progetto che vede soltanto il suo inizio in questa stagione estiva, perché proseguirà con altre iniziative nel prossimo inverno e nella prossima primavera.



Tutto questo per far conoscere il nostro borgo, il nostro territorio e la nostra cittadina a livello mondiale.



Altamarea Festival ha avuto anche un team di ragazze che si sono occupate della creazione del logo.



Il simbolo è frutto di quattro sassi, che rappresentano i quattro quartieri più importanti del borgo antico, ricordano delle forme cangianti, che rammentano la dinamicità dell’Altamarea. I colori del logo si ispirano al crepuscolo, ma riprendono anche l’idea della porpora.



L’iconografia da cui si è ispirato il color porpora, ricorda la consegna alla Vergine Maria, del giglio, da parte dell’Arcangelo Gabriele. Un episodio in cui la Madonna filava un tessuto color porpora.



C’è stato anche tanto lavoro con la grafica, con la comunicazione che ha visto impegnato un vero e proprio team di esperti del settore.



A noi non resta che augurargli il meglio per questo esordio.



“Odisseo ha trovato la sua isola e adesso si fermerà, perché ha trovato l’amore”, così come ci ha ricordato Ettore Fabrizio, in apertura della conferenza stampa.

L’amore per la cultura e per le vera bellezza.