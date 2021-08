TERMOLI. Peppe Barra e Lalla Esposito incantano la notte termolese al Teatro Verde. Meravigliosa serata, quella che ha visto ospite al Teatro Verde l’attore teatrale, cinematografico e cantante Peppe Barra, che si è esibito con l’attrice Lalla Esposito.



Gli attori si sono esibiti con una performance magistrale, cantando e recitando in dialetto napoletano e catturando l’attenzione e suscitando l’emozione del numeroso pubblico presente in platea.



Titolo dello spettacolo “Non c’è niente da ridere” regia di Lamberto Lambertini.



I due attori, bravissimi e meravigliosi hanno incantato la notte termolese e sono stati accompagnati da una troupe musicale.



Diverse le scene recitate dai due attori, tutte condite di humor e simpatia.



Per Barra non è la prima volta qui a Termoli, anzi per diversi anni è stato ospite in diverse occasioni nella nostra città costiera e come ha detto ai nostri microfoni, ci torna sempre ben volentieri e con gioia.



Il talento dei due attori ha contribuito a regalare una serata gioiosa e ricca di significato nelle tante sfaccettature da loro recitate. Hanno portato in scena diverse storie, recitate con passione e immenso talento.



La serata inserita nel calendario dell’estate termolese, la cui stagione teatrale ha come direttore artistico il regista e attore Giandomenico Sale, ha contribuito a donare bellezza e cultura alla nostra città, che vede in questa estate 2021, uno spiraglio di luce, dopo il lungo e buio inverno causato dalla pandemia.



Barra con la sua simpatia ci ha ricordato una cosa nelle sue numerose performance, che nonostante l’inverno sia stato lungo e difficile, dentro ciascuno di noi , c’è e ci sarà sempre un’invincibile estate. Un’estate di rinascita per ciascuno di noi.