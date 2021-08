TERMOLI. Divertimento senza confini, geografici e linguistici, ieri sera le cuore del borgo antico, a Largo Tornola. Il merito va all’estro e all’inventiva di un duo che sta spopolando tra musica e vernacolo: Nicola Palladino-Sebastiano di Pardo.

In scena una edizione scanzonata dei Promessi sposi, riveduta e corretta, ovviamente, passando da quel ramo del Lago di Como alla spiaggia di Sant’Antonio,

Enfasi e passione nel raccontare la versione in termolese del capolavoro Manzoniano, siamo certi che a più di qualcuno dei presenti qualche dubbio che davvero il matrimonio più famoso e letto d'Italia, si sia svolto a Termoli e non sul lago lombardo , deve essergli venuto, perché loro con la loro fantasia e l'averlo raccontato in modo davvero sublime ci stavano davvero convincendo di questo.