TERMOLI. Simbolo di termolesità, nella splendida cornice di Largo Tornola, nel rispetto delle norme anti-Covid, un folto pubblico è stato presente all’esordio del nuovo libro di Angelo Marolla, coautore con Matteo Caruso, dal titolo “Me Guàrde Attùrne”, prodotto dai “Cantieri Creativi” in collaborazione con l’associazione “Andrea Di Capua Duca di Termoli”.

Due amici d'infanzia, Angelo Marolla e Matteo Caruso, si rincontrano dopo aver percorso strade diverse. Ricordano luoghi, persone, momenti vissuti. Nasce così questo libro fatto di poesie in vernacolo e disegni acquerelli, per guardarsi attorno con gli occhi del cuore. Guardare Termoli come lo scenario del vissuto, con i suoi tratti caratteristici e la sua variegata umanità al fine di ricomporre, come in un grande puzzle, i frammenti scomposti, i sogni sconnessi e riappropriarsi delle esigenze del cuore.

Il vernacolo è una lingua per ricordare da dove proveniamo, ci lega alle nostre radici affinché possiamo recuperare quei segni di un'umanità nella quale potersi riconoscere ancora.

I disegni nel libro, realizzati da Matteo Caruso, caratterizzati da tratti rapidi e macchie libere di colore, aiutano a comprendere che anche la città ha le sue radici e corroborano l'evocazione sentimentale dei luoghi e delle persone generata dalle poesie di Angelo Marolla.

Con la conduzione di Antonietta Aida Caruso, presidente dell’associazione Cantieri Creativi; il saluto di Roberto Crema, presidente dell’associazione Andrea Di Capua Duca di Termoli, e del rappresentante comunale consigliere Nico Balice; gli interventi degli autori; l’intervento di padre Enzo Ronzitti, autore delle prefazione; la Lettura di poesie di Sebastiano Di Pardo e Anna Catalano, la serata è stata una festa, allietata dalle musiche della Paranze.

Questa la nota trasmessa dal presidente dell’associazione culturale Andrea di Capua duca di Termoli, Roberto Crema, che ha patrocinato la manifestazione.

«Un’opera realizzata a quattro mani, ma sarebbe più giusto dire a sei vista la sapiente regia di Antonietta Caruso! Angelo socio fondatore del nostro sodalizio è sempre impareggiabile - ancora una volta ha dimostrato la sua innata capacità di risvegliare in noi termolesi sensazioni forti di appartenenza alla comunità. Senso di appartenenza che purtroppo, molto spesso viene distrattamente considerato o, peggio, volutamente ignorato quasi fosse un diminutivo. Tutto questo in nome di un efficientissimo talvolta esasperato di una “modernità” che marcia sempre più velocemente e non egualmente dappertutto e di un consumismo spesso sfrenato senza del quale sembrerebbe non si possa vivere. Angelo ha un qualcosa in più che gli permette di cogliere aspetti di vita vissuta, che a molti altri sfuggono, regalandoli poi a tutti noi attraverso i suoi scritti. Angelo in questo suo nuovo lavoro, si guarda intorno e in lui affiorano ricordi vivissimi nella sua mente e nel suo cuore innamoratissimo di Termoli. La sua sensibilità ha il sapore della sua terra.

Matteo Caruso anche lui un termolese Doc, si svela per la prima volta, grazie alle sue doti di fine artista, che in tutta franchezza, non mi erano note - afferma Roberto Crema - gli abbinamenti agli scritti di Angelo, indubbiamente costituiscono un connubio davvero di grande spessore, con i suoi suggestivi tratti, con i suoi disegni riesce a tradurre in immagini quel che Angelo scrive. Antonietta Caruso, architetto con la passione per la storia, l'arte e per il bello è stata una interessante conferma. In conclusione confermo ad Angelo il nostro pieno sostegno e confido nell'immediato futuro, un cammino comune anche insieme ad Antonietta e Matteo che entrambi a pieno titolo, entrino a far parte della nostra Associazione».