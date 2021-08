TERMOLI. Debutto da tutto esaurito a Largo Tornola ieri sera per il festival Alta Marea: musica, arte e cinema nel cuore del borgo antico.

Una serie di cortometraggi in proiezione (anche stasera, nella seconda serata) creati da giovani filmmaker italiani e stranieri.

A organizzare la manifestazione, tra le novità dell’estate termolese 2021, Antonio De Gregorio (Art Director), Nicola Marzoli (Marketing and sales), Valentina Salierno (Comunicazione), Adele Sorressa (Grafica), Chiara Tuttolani (Grafica), ma c'è anche Ettore Fabrizio anima pulsante dell'associazione di cui è presidente.

Per giudicare le 14 opere in gara è stata chiamata una giuria di addetti ai lavori qualificatissima, naturalmente Antonio De Gregorio, art director e regista (Ritorno a Casa, P'Orto); Marco Caldoro, attore e produttore (Smetto quando voglio, Masterclass, Lontano lontano); Angela Curri, attrice cinematografica e teatrale (La mafia uccide solo d'estate, Braccialetti rossi 2); Cristina Cappelli (Generazione 56k su Netflix con the Jackal); Nicola Abbatangelo, regista termolese (Beauty, The land of dream ), Pier Luigi Casolino, illustratore Disney ( Star Wars, The Prequel Trilogy- A Grafic Novel), Michele D'Attanasio direttore della fotografia (vincitore David di Donatello per ‘Veloce come il vento di Matteo Rovere’).

Ieri sera davanti ad un parterre nutrito tra gli altri abbiamo notato presenze illustri come il regista Giulio Manfredonia che è stata un fine regista di cortometraggi a inizio della sua carriera dietro la macchina da presa, partecipando a numerosi festival concorsi di questo tipo, assieme a lui sua moglie la bravissima attrice termolese di cinema tv e teatro Maria Rosaria Russo, che li vedrà presenti anche nella seconda serata in programma stasera.

Le sette proiezioni della prima serata hanno raccolto molti consensi: il primo Orbite Tangenti di Niccolò Valentino, Italia 2018; I titoli che vorrei di Sarah Signorino, Italia 2020; Otava di Lana Bregar, Slovenia 2021; Golden Hour di Giuseppe Raia, Italia 2021; Quaranta Cavalli, Luca Ciriello, Italia 2020; La guarigione di Vittorio Rifranti, Italia 2020; Dora di Joanne Delachair, Francia 2020.

Tra le proiezioni anche un ottimo monologo dell'attore di origine campobassana Marco Caldoro tratto da un film del grande regista Elio Petri "La proprietà non è più un furto", a conclusione della prima serata, il pubblico si è trasferito nella zona Tornola 2 per assistere ad uno spettacolo musicale della giovanissima interprete torinese Giove.

Stasera si replica con gli altri sette corti e sapremo chi sarà il vincitore della prima edizione di Alta Marea Film Festival.