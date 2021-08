TERMOLI. Grande successo per la serata conclusiva del Festival del cinema e dell’arte, che ha visto per la prima volta in questo 2021, la sua luce.

Questa prima edizione organizzata dall’Associazione Altamarea, ha inaugurato un filone culturale del tutto innovativo.

Nelle due serate del 13 e 14 agosto sono stati proiettati quattordici cortometraggi provenienti sia dall’Italia che dall’estero, che hanno fatto confluire tantissimi termolesi e turisti a Largo Tornola, in entrambe le serate.

Ieri sera si è tenuta la serata conclusiva di questa rassegna cinematografica, che ha visto vincitori di diverse categorie, riportare la vittoria a questa prima edizione del festival del cinema e dell’arte.

Premio poster: per “Draining” di Guillaume Chevalier.

Miglior fotografia: Per il corto “Otava” di Lana Bregar.

Miglior attore: Stefano Deffenu per “Un Piano Perfetto”.

Miglior attrice: Lila Gueneau per “Dora”.

Premio Igloo: “Per non sparire lentamente” di Simone Fiorentino e Francesco Di Benedetto.

Premio Miglior regia: Daniele Suraci per “U’Scantu”.

Sette i cortometraggi proiettati ieri sera, che si sono alternati al monologo dell’attore Marco Caldoro, che ha catturato l’attenzione del numeroso pubblico, con la sua performance.

L’attrice Maria Rosaria Russo e Il regista Giulio Manfredonia, sono saliti sul palco entusiasti dell’evento cinematografico innovativo e hanno

ringraziato il gruppo dell’Altamarea festival , in particolar modo Antonio De Gregorio, direttore artistico di questa rassegna cinematografica, per l’impegno nell’organizzazione di questo meraviglioso evento.

Queste due serate sono state cruciali nel celebrare la cultura nelle sue forme più belle. Infatti sempre nel borgo è stata inaugurata una mostra che celebra la termolesità nelle sue forme più autentiche. Una cruciverba termolese, unico, inimitabile che ricorda le nostre tradizioni, parole come: pazzij, abbascj a marine e a’jervlelle, per citarne alcune, ricorda proprio l’abitudine e i luoghi che caratterizzavano l’esistenza dei nostri nonni.

A fine serata è stato riproposto nuovamente il concerto dell’artista Giove.

Tanti i messaggi di ringraziamento da parte dei vincitori delle varie categorie, che hanno mandato video messaggi, da lontano.

Con l’augurio che questo evento sia solo il primo baluardo di una serie infinita di eventi, che fanno splendere una nuova luce sulla nostra bellissima cittadina.