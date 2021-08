TERMOLI. Serata incantevole, a dir poco meravigliosa, sulle note di opere senza tempo, come: Pomp and circumstance marches (nota colonna sonora di arancia meccanica), Romeo e Giulietta, nota come Marcia dei cavalieri o Marcia dei Montecchi e Capuleti di Prokofiev, eseguita dal maestro Leonardo Quadrini, che ha condotto l’orchestra sinfonica Bulgaria Classic, in un viaggio musicale senza rivali. Il concerto dal titolo “Nessun Dorma” è stato condotto dal bravissimo Tonino Bernardelli.



La serata ha proseguito con altre opere grandiose: I pagliacci-vesti la giubba- di Ruggero Leoncavallo, Danza slava, Rigoletto: La donna è mobile, Granada eseguiti dal tenore spagnolo Ignacio Encinas.



L’arrivo del soprano Katia Ricciarelli è stato maestoso e con la sua bravura ha catturato un pubblico numerosissimo presente al Teatro Verde.



L’esibizione della Ricciarelli, accompagnata dal tenore Encinas, ha lasciato senza fiato i circa 400 presenti in platea.



Dapprima si sono esibiti cantando “Non ti scordar di me” di Luciano Pavarotti, Core’ngrato, Libiamo ne’lieti calici, Torna a Surriento, ‘O sole mio, pezzi unici, indimenticabili, immortali.

Il soprano si è anche esibita con un pezzo unico “Mare chiaro” accompagnata dall’orchestra sinfonica e dal maestro Quadrini.



La serata è stata possibile grazie all’associazione Avis di Termoli, al presidente, il dottor Pasquale Spagnuolo, al vice-presidente Mario Ianieri, che sono saliti sul palco a fine serata per omaggiare il soprano e il tenore con omaggi floreali e delle targhe, come ringraziamento per la serata donata alla nostra città. Regalando anche un libro agli ospiti, sul Molise, la nostra regione bellissima.



La serata è stata anche possibile, grazie all’aiuto dei numerosi volontari, non soltanto i volontari dell’Avis, ma anche i Vigili del fuoco, l’Associazione Sae 112 e altre associazioni di volontariato, che hanno vigilato sulla sicurezza della serata, sugli ingressi e le uscite in maniera impeccabile.



Sul palco, il dottor Spagnuolo ha ricordato l’importanza nel donare il sangue, un gesto meraviglioso e di aiuto per coloro che ne hanno bisogno e che purtroppo non possono vivere una quotidianità serena. Invitando chiunque possa farlo a compiere questo gesto di grandezza.



Questo concerto, un po’ la punta di diamante della stagione termolese, è stato organizzato in occasione dei 39 anni della sezione Avis di Termoli. Una ricorrenza speciale, festeggiata in maniera speciale.



Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale della nostra città, al sindaco Francesco Roberti e all’assessore alla Cultura Michele Barile.



La serata di ieri sera, inserita nel calendario dell’estate Teatrale Termolese, ha come direttore artistico Giandomenico Sale.La serata è stata dedicata a Giuseppe Ragni, reputato il migliore esecutore di quell’epoca, che si esibì tra Abruzzo e Puglia e nel 1939 si esibì al Campidoglio con l’inno nazionale.

Una riuscita eccellente, una serata che ha sospeso il tempo per la sua bellezza e che guarda al futuro, un futuro di rinascita, senza pandemia. Una notte stellata, che brillerà della luce delle stelle per sempre, senza più ombre.