TERMOLI. Cos’hanno in comune un ombrello, le colombe, i ventagli, le carte, i palloncini e i coltelli? Tredici maghi, illusionisti, mentalisti tutti riuniti su uno stesso palco per ‘Magie d’estate’. Un evento unico nel suo genere, proprio per la poliedricità e la presenza simultanea dei protagonisti presenti sabato 21 agosto al Teatro Verde al Termoli.

Un inizio scoppiettante, accompagnato da musiche per bambini, cui lo show era dedicato e la trepidazione dei più piccoli, impazienti di vedere i loro beniamini, che ha regalato al numeroso pubblico oltre due ore di risate, tra sketch comici e l’illusionismo vecchia scuola con trucchi innovativi che spesso hanno sfidato le naturali leggi della natura. Sul palco si sono alternati Mago Checco e Mago Peppe, Yorka, Andrea Geminiano, Jose, i Borealis, Ioana e Vanessa, Leon e Luca Menichelli: abilità e capacità diverse, riunite sotto la regia di Ivo Farinaccia, in grado di divertire e stupire il pubblico senza risparmiare nessuno.

L’interessante varietà di vibrazioni composte da magia e ricerca del ‘trucco’ perfetto per stupire ha trasportato il pubblico, composto non solo da bambini ma anche da numerosi adulti (alcuni dei quali senza figli), in una raffinata storia di emozioni visive, miste a comicità e ingegno, interagendo con il pubblico e stravolgendo le più comuni regole dello show business.

Un’alternanza di emozioni, storia dell’illusionismo e della prestigidazione in grado di strappare risate sincere, di cuore, malgrado la netta diversità dei tredici intrattenitori: diverse età, diversa estrazione sociale, diverse provenienze ma tutti uniti dal minimo comune denominatore dell’intrattenimento del pubblico.

Dal regista Ivo Farinaccia nel triplo e difficile ruolo di regista, mago ed intrattenitore/presentatore, passando per i due comici ‘prestati’ alla magia Mago Checco e Mago Peppe che non perdono occasione per prendersi in giro e ridere delle loro battute. E ancora Luca Menichelli, mentalista prima di essere mago, in grado di leggere la mente del pubblico mentre i bambini cercavano di indovinare sotto quale ‘campana’ fosse la siringa, passando per il giovanissimo Andrea Geminiano in grado di dare vita alle cose, letteralmente: risanare un giornale strappato o far apparire una splendida colomba da un foglio accartocciato come Leon, mago ballerino che sulle note di ‘Tu vuò fa l’americano’ ha moltiplicato ombrelli.

Tra i numeri di maggiore impatto, per i bambini, quelli del duo ‘I Borealis’, moglie e marito, russa lei, napoletano lui, che hanno realizzato il sogno di ogni uomo: far ‘sparire’ la propria metà di vita e di Jose che ha diviso in due, seppur temporaneamente, la bellissima Ioanna. E poi la ‘quota rosa’ con Vanessa e Ioanna, con trucchi di apparizione, fazzoletti che si uniscono magicamente fra loro, anelli in grado di congiungersi e poi lasciarsi.

In ultimo, ma non per importanza sia chiaro, Mago Yorka, alias di Fortunato Fumarola: il suo è stato il trucco più difficile ed emotivo della serata. Dapprima partito in maniera leggera, con fazzoletti in grado di cambiare colore e trucchi vecchia scuola come l'apparizione di una colomba bianca, si è poi dedicato al suo cavallo di battaglia che gli è valso numerosi riconoscimenti: un coltello, di quelli classici da cucina usati per tagliare la carne, in grado di trapassare il braccio. Straordinario e d’impatto da vedere, ma da non replicare a casa, come ha tenuto a precisare lo stesso Yorka che ha invitato le persone sensibili ed i bambini a non guardare.

Uno show, come detto all’inizio, in grado di divertire grandi e piccini perché la magia sarà pure un trucco, ma per stupirsi non occorre essere bambini.