TERMOLI. E’ ripartita domenica da Termoli, dove ha trascorso un periodo di vacanza, ma non disdegnando anche lavoro. Morena Marangi, vocalist e artista termolese, ormai in carriera da 15 anni, ha presentato venerdì scorso, alla Cala Sveva Beach club, assieme a Mr. Hyde, dj e produttore, il nuovo singolo “The house of love”.

L’abbiamo intervistata in vista anche di un altro impegno significativo, per la quarta edizione consecutiva, presente fin dall’esordio del format, sarà nel muro della trasmissione “All Together Now”, condotto da Michelle Hunziker, su Canale 5.

L’inedito parla di come si vive e si convive durante il Covid, spunto artistico che è nato nelle restrizioni del lockdown che hanno segnato tutti.

Il disco è stato prodotto dalla Jayworkmusic, etichetta di musica dance molto importante..

Morena ha realizzato il testo, la musica è stata invece composta da Mr. Hyde.

«Riparto per Milano, ma posso dire che a Termoli si sta meravigliosamente, la nostra cittadina è sempre più bella. Entro dieci anni diventerà un’esplosione di turismo. Sono felice perché la mia terra sta progredendo e lo farà sempre di più».

La trasmissione Mediaset ha avuto anche delle repliche estive e non a caso Miss Morena ha ricevuto numerosi riscontri, nonostante la vastità del muro, che contiene cento artisti.

«Speriamo anche di ripartire con la stagione autunno-inverno, sicuramente da Milano, abbiamo delle date già in cantiere. Poiché fortunatamente ora si può entrare col Green Pass nei locali al chiuso, sperando che non ci saranno imprevisti ulteriore per il mondo dello spettacolo. All Together Now andrà in onda a dicembre e mi dividerò tra musica e televisione».

L’ambizione discografica non è di poco conto, assieme a Mr. Hyde, Miss Morena ha in progetto un album, che vuole far commercializzare a livello europeo e mondiale.

«Adoro cantare in inglese, è il mio mood».

Ma Morena Marangi nel periodo pandemico ha imparato anche a reinventarsi, diventando direttrice commerciale di una casa di moda milanese.

«Abbiamo vissuto tutti un periodo durissimo, occasione obbligata per riflettere, abbiamo riscoperto gli affetti e le vere amicizie, capito quali non lo fossero, operando una analisi introspettiva, personale. Meditando sul passato e compiendo scelte per il futuro. Tra le varie categorie, forse quella artistica è stata la più penalizzata».

«Artisticamente non sono ancora pienamente soddisfatta, punto sempre ad alzare l’asticella. Tanta strada ancora da fare e tanto da imparare. Da sola mi sono creata, partendo davvero da zero, per questo posso ritenermi contenta, ma mai rinunciare a inseguire i propri sogni».