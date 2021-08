TERMOLI. Domenica 29 agosto, organizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Termoli, a partire dalle ore 21,00 con ingresso gratuito, si terrà il concerto della Swingers Orchestra guidata dal chitarrista Delio Barone al Teatro Verde con ingresso gratuito. Lo spettacolo offrirà un’occasione di relax ai frequentatori della riviera una selezione musicale che spazierà dallo swing al soul, anche con incursioni nel pop (ma accuratamente rivisitato in chiave swing). Musica dunque sempre di coinvolgente ascolto. La Swingers Orchestra si esibirà in uno dei suoi progetti di maggior successo: “Remake in Swing”. L’orchestra eseguirà celebri brani pop rivisitati in chiave jazz.

Gli arrangiamenti applicheranno il tipico e irresistibile ritmo da ballo delle orchestre swing degli anni Quaranta a canzoni portate al successo da Stevie Wonder (Isn’t She Lovely, You Are the Sunshine of My Life), Barry White (Just the Way You Are), Beatles (The Long and Winding Road), Sting (Roxanne), Eric Clapton (Wonderful Tonight), Spandau Ballet (True), Michael Bublé (Song for you) e altri.

Per l’occasione faranno parte della Swingers 8 musicisti, i quattro fiati affermati nel giro della Rai : la leggenda Emilio Soana (tromba), Simone Salza (sax alto), Francesco Santucci che quest’anno ha suonato nel suo 30° Festival di Sanremo,

(sax tenore), Enzo De Rosa (trombone) da anni anche lui presente nell’orchestra Rai del Festival, Paolo Iurich (pianoforte), Delio Barone (chitarra), Renato Gattone (basso), Claudio Bonora (batteria). A questi si aggiungono le voci di: Heron Borelli, che oltre ad avere fatto parte stabilmente cast di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante ha partecipato a diverse trasmissioni televisive: “Quelli che il calcio”, “Buona domenica”, “Fuego”, “Beato tra le donne”, “Striscia la notizia”, “Verissimo”, “I Telegatti”; Alan Scaffardi cantante (un’edizione di X Factor) e voce del gruppo Papik. Infine Stevie Biondi fratello del notissimo Mario con cui ha partecipato ai tour come corista dal 2011. Nel cd Duets con Mario ha cantato il successo “More Than You Could Ever Knew”. Dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista. Il concerto si terrà al Teatro Verde del Parco Comunale “Girolamo La Penna”.