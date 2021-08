TERMOLI. Ritorno a Termoli per il musicista Delio Barone, assieme alla Swingers Orchestra.

Una serata di assoluto pregio quella che i fortunati e peraltro gratuitamente, hanno potuto vivere al Teatro Verde, buon pubblico, ma il concerto meritava il sold-out.

Si è esibita la Swingers Orchestra che come direttore e componente di spicco tra i tutti grandi maestri che compongono la band, ha il termolese chitarrista Delio Barone, che pensate un po’ ieri sera nonostante la carriera di spessore che ha avuto fino ad oggi, era la prima volta che si esibiva nella sua città natale, come sempre il famoso detto “Nemo profeta in patria”, è sempre di attualità.

Prima dello spettacolo Delio ha fatto da Cicerone con i suoi colleghi per fargli conoscere le bellezze della sua Termoli soprattutto al paese vecchio.

Il programma presentato, “Remake in Swing”, è stato di alto profilo.

Non a caso presenti in platea tra gli altri molti musicisti anche professionisti della città e di zone limitrofe.

L’orchestra ha deliziato il pubblico con brani pop di grande successo rivisitati in chiave Jazz hit di Stevie Wonder, Barry White, Beatles, Sting, Eric Clapton e Spandau Ballet.

Tra gli otto musicisti che si sono esibiti anche la leggendaria figura della prima tromba Emilio Soana, che ha lavorato con Mina, Zucchero e De Gregori, oltre a orchestre importanti in Rai e al Festival di Sanremo, Simone Salza Sax alto, Francesco Santucci Sax tenore, Enzo De Rosa Trombone, Paolo Iurich e due cantanti pianoforte, Delio Barone chitarra, Renato Gattone Basso, Claudio Bonora Batteria, il tutto impreziosito dalle voci di Heron Borelli e Stevie Biondi, fratello più giovane del grande Mario Biondi e con il fratello ha partecipato come corista al tour del 2011.

Grande qualità e come sempre gli assenti hanno avuto torto.