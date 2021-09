TERMOLI. Nel 2019 Francesco Onorati, un ragazzo semplice con i tatuaggi sul braccio che raccontano parte della sua giovane vita, perso dentro ad un mondo di testi e musica e imbracciando la sua fedele chitarra, commosse i giudici sul palco di ‘Musica in campo’ con la sua ‘Sangue e Lacrime’ che vinse tra gioia e commozione.

Un brano senza tempo, in grado di emozionare ieri come oggi e che proprio in queste ore viene accompagnato da un videoclip girato nella cornice del Parco Comunale di Termoli. I capelli un po’ più lunghi, la voce più sicura e la stessa voglia di emozionare ed emozionarsi, Francesco Onorati ha rilasciato il video della canzone. Un progetto che era già nell’aria, bruscamente interrotto dal lockdown, ma che dalla mezzanotte del 5 settembre è finalmente disponibile: il rock anni 70 che incontra le note di Battisti e si fonde nel ritornello al ritmo della potente voce di Onorati: «Non c’è nulla da fare. Non pensarci. No, non cambierà. Ma dentro te, sangue e lacrime».

Una canzone che rappresenta tutta la vulnerabilità dell’animo umano, finalmente messo a crudo – e a nudo – sulle note di una canzone un po’ rock e un po’ blues, ma che è anche un inno a non mollare mai, a combattere e a non fermarsi mai davanti alle difficoltà che la vita ci pone davanti, a non perdere noi stessi perché è la nostra essenza a farci vincere la battaglia per la felicità.

Parole che, come un vestito cucito su misura, si adattano perfettamente ad ognuno di noi, da ascoltare e riascoltare all’infinito per darsi la carica. Malgrado siano passate solo poche ore dal suo lancio, 'Sangue e lacrime' si preannuncia già un successo, oltre ad essere un omaggio alla città di Termoli. A raccontarci la sua vita, le sue passioni e la sua creatività è lo stesso Francesco Onorati che, con gentilezza ed entusiasmo, mette a nudo la sua anima e i suoi sogni in questa intervista.

Raccontami qualcosa di te: chi sei, quando e come ti sei appassionato alla musica e quando hai deciso di intraprendere la carriera musicale.

«Mi chiamo Francesco Onorati, ho 26 anni ed amo la musica. Fin da bambino ho sempre avuto un debole per la musica, quando avevo due anni mio nonno mi comprò una tastiera giocattolo, la mia canzone preferita da suonicchiare era “Let it be”. Crescendo poi mi ritrovai in casa una tastiera Bontempi, su cui cercavo le note delle sigle dei miei cartoni animati preferiti ad orecchio. Alle scuole elementari ho avuto la fortuna di incontrare una maestra dolcissima che mi ha spinto a buttare su carta le mie emozioni, i miei pensieri. Avevo sette anni. Non ho più smesso di farlo. Durante le scuole medie studiai pianoforte, ma tempo dopo mi accorsi che il mio strumento era la chitarra. Da quel momento non ci siamo più separati. In famiglia nessuno ha studiato musica, nessuno dei miei familiari è un musicista. I miei genitori ascoltavano musica prevalentemente in auto, adoravo ascoltare Santana. Decisi di scrivere le mie canzoni a 15 anni, Non credevo molto in quello che scrivevo ma sentivo di farlo e basta, mi faceva stare bene».

Negli anni passati hai fatto parte di un gruppo, come mai ora hai deciso di proseguire la carriera da solista?

«Ho avuto diverse formazioni musicali fino ad ora, è bellissimo poter condividere con gli altri una passione del genere. Purtroppo è difficile trovare persone con cui intraprendere un percorso musicale senza intoppi, la vita è imprevedibile e non tutti reagiscono allo stesso modo agli eventi. Bisogna andare avanti sempre insieme, soprattutto evitare divergenze riguardo lo stile musicale di ognuno dei membri. Ho deciso di intraprendere questo percorso come solista, poiché tutto ciò che scrivo mi riguarda personalmente nella maggior parte dei casi, questo progetto lo sento davvero mio e vorrei che fosse esattamente come lo vedo attraverso la mia immaginazione».

Da chi prendi ispirazione?

«Per quanto riguarda i testi, amo profondamente De Andrè, Battiato, Dalla, Battisti e tanti altri. Sento di citare anche Lou Reed, lo sto ascoltando molto. Non so se per i miei testi traggo ispirazione da loro, scrivo semplicemente quello che sento. Per quanto riguarda la musica, ascolto tante cose e non so di preciso cosa mi ispira di più, sicuramente il rock in generale».

Che tipo di musica ascolti?

«Ascolto veramente di tutto. Amo alla follia il Rock anni 70, il Grunge, lo Stoner rock, il Blues , il Jazz. Questi sono i generi che ho ascoltato per la maggiore negli ultimi anni, ed è solo una parte di quello che ascolto durante la giornata. I miei vicini ne sanno qualcosa».

Come nascono le tue canzoni?

«Adotto diversi processi di scrittura, a volte parto dal testo, a volte mi vengono in mente melodie o giri armonici. Molto spesso però scrivo pseudo-poesie e i brani sono basati su di esse».

Come descriveresti le tue canzoni?

«Non saprei come descriverle, spero solamente che chi le ascolta possa trovarci qualcosa di familiare. L’arte è soggettiva ed ognuno di noi pensa, vede e sente qualcosa di diverso».

Parliamo di ‘Sangue e lacrime’: quando l’hai scritta e di cosa parla?

«‘Sangue e lacrime’ l’ho scritta anni fa, nel 2019 con questo brano ho vinto "Musica in Campo", un concorso a Termoli. Non so dirti di cosa parla esattamente, ascoltalo e prova a dirmi a cosa ti fa pensare».

In passato hai inciso anche un Ep in lingua inglese: succederà ancora?

«Scrivo un sacco di cose, è probabile che in futuro qualcos'altro in inglese verrà fuori. Attualmente scrivo colonne sonore, musica elettronica, arrangiamenti per altre persone e mi diverto molto creando basi per artisti rap».

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

«Per il momento sto realizzando un disco in cui ci sarà anche “Sangue e lacrime”. E non solo. Lo scoprirete presto».

Che sensazioni speri di trasmettere a chi ascolta la tua musica?

«Spero semplicemente che chi ascolta le mie canzoni possa sentirsi a suo agio e stare bene con se stesso. La sensibilità dell’animo umano non va nascosta, bensì bisogna ricordare chi siamo, chi siamo davvero. Tutti i giorni».

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

«Qual è il mio sogno nel cassetto? Sinceramente non lo so. Vorrei solo stare bene, circondato dall’affetto della mia famiglia e dei miei più cari amici. Non mi serve nient’altro».

Il/La tuo/a più grande sostenitore/trice?

«Ho sempre avuto amici che mi hanno spinto a credere nelle mie canzoni e nelle mie capacità. Mi ritengo fortunato per questo. Non c’è una persona in particolare. Quando ero piccolo mio nonno mi diceva: “Da grande devi fare o il dottore o il maestro di musica“. Hai visto nonno? Forse ci sono vicino almeno ad uno dei due».

Dal 2019 con la vittoria al contest ‘Musica in campo’ hai fatto tanta strada. Dove ti vedi tra 10 anni?

«Sinceramente per come stanno andando le cose nel mondo, non so che cosa succederà da qui a 10 anni. Mi piacerebbe vivere di musica e di tutto ciò che riguarda il mondo musicale. Ho provato a stare lontano dalla musica, mi ha fatto solo stare male il non farne più parte. Mi sentivo perso. Forse sono solo un sognatore? Non lo so. Grazie a chi mi supporta (e sopporta) tutti i giorni. Vi voglio bene. Adesso sono qui per presentarvi il videoclip del mio singolo. Spero vi piaccia».