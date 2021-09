TERMOLI. Chiara Scarpone è termolese di nascita, ma cittadina del mondo.

Lei professionalmente è una illustratrice ma si diletta anche da performer musicale o come ama definirsi lei una raccatta-canzoni.

Mossa da un’insaziabile curiosità e dall’amore per l’antropologia, Chiara raccoglie nel vero senso della parola storie, racconti, usanze, stornelli e le reinterpreta secondo il proprio personalissimo stile, con uno sguardo appassionato al passato e una mano diciamo prudentemente ma saldissima sul presente.

Da 3 anni ha deciso di vivere a Toulouse in Francia, ma lei come dicevamo è una cittadina del mondo è stata in tanti posti, ha conosciuto tante persone da cui ha imparato quanto più ha potuto, facendo loro tante domande.

Di Chiara ci colpì la sua splendida voce e da lì decidemmo di seguire il suo percorso artistico.

Più che musicista si definisce illustratrice che è quello che ama veramente fare, poi ha messo insieme ad altri amici in piedi un progetto molto interessante che si chiama Alberi sonori.

A Toulouse si incontra spesso con l’amica e collega Laura Fanelli, un’altra artista termolese.

Da qualche giorno alcune sue interpretazioni musicali come 'A mamm dù vinde', è presente sulla piattaforma Spotify.

Con lei abbiamo parlato del proprio cammino artistico figurativo e musicale, ve la facciamo ascoltare in alcune sue interpretazioni che vi faranno capire se mai non l’avevate mai ascoltata quanto è davvero brave e coinvolgente Chiara Scarpone, una delle termolesi in giro per il mondo che ci rende orgogliosi.