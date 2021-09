TERMOLI. Dopo la chiusura imposta dal dilagare della situazione epidemiologica, attenendoci a tutte le prescrizioni imposte: Gren pass, mascherina, igienizzazione, distanza ecc., per non far mancare alla cittadinanza uno spazio di incontro di cultura e di divertimento riaprirà il Cinema Oddo della parrocchia di san Timoteo in Termoli, Via Gabriele Pepe, 14.

Lo annuncia don Benito Giorgetta.

«Sarà una sfida che vogliamo vincere assieme a tutti voi. Lo abbiamo sempre detto, ed ora lo ripetiamo ancor più convintamente: “L’unico modo per tenere aperto il cinema è quello di andarci”.

Ci saranno novità nelle programmazioni, incentivi settimanali, possibilità di abbonamenti, rassegne cinematografiche tematiche e cinema d’essai. Si potranno prenotare biglietti anche per i giorni successivi, sono stati ampliati gli spazi tra le poltrone e le stesse sono state disposte in modo da non infastidire la visione.

Per chi vuole potrà seguire anticipatamente la programmazione collegandosi con la nostra pagina Facebook: “Cinema Oddo Termoli”.

Il personale sarà a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale necessità.

Provare per credere! Venite e vi sapremo accogliere».