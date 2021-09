TERMOLI. A tu per tu con il regista Antonio De Gregorio dopo il successo dell’Alta Marea film festival.



In questa estate termolese tinteggiata dalla voglia di rinascita, dopo un inverno buio e difficile è nata l’Associazione Altamarea, con l’obiettivo di portare una ventata culturale innovativa qui in città.



Antonio ai nostri microfoni ha raccontato la nascita di questa associazione culturale e come è arrivata sino ad oggi.



Un’idea come ci ha ricordato Antonio, nata a gennaio del 2021, con l’aiuto di Nicola e Francesco Marzoli.



Dopo il successo dello scorso anno dello spettacolo “Porto il profumo della bellezza” interpretato da Ettore Fabrizio, oggi presidente dell’Associazione Altamarea, si è deciso di portare qui nella nostra città, un evento che inglobasse il cinema e l’arte nelle sue svariate forme, ed è qui che è nata l’idea dapprima di un pre-festival e poi di un altro evento dal titolo “Geografie interiori” che elogiava la letteratura.



Successivamente dopo il Festival del cinema del 13 e 14 agosto, l’Alta Marea ha proposto una rassegna di cortometraggi ad Agnone il 3 settembre scorso.



Antonio si è soffermato sulle serate del Festival del cinema, che è stato accolto al meglio qui in città, anche perché come ha ribadito il cortometraggio è un linguaggio particolare e spesso molto difficile, ma nonostante tutto ha avuto una buona accoglienza questa prima edizione.



Sempre in quelle serate si accostò alla filmografia anche la musica, con la partecipazione dell’artista Giove e senza dimenticare le mostre allestite nel borgo antico.



Lo scopo dell’Associazione è dare un linguaggio nuovo, dare un’alternativa alle persone, così da cominciare a dare pane culturale nuovo: come ad esempio un linguaggio artistico innovativo, un cortometraggio sperimentale, un concerto nuovo, anche la presentazione di un libro particolare, dare ossigeno alla cultura, come ci ha ricordato Antonio.



Ma l’Alta Marea si prepara ad una stagione invernale di eventi, poiché tanta è la voglia di continuare e già si pensa alla prossima estate, l’estate 2022.



Tanto che tra pochissimo verrà aperto il nuovo bando di iscrizione dei cortometraggi, per la prossima stagione estiva. Come ha ribadito Antonio, un bando che cercheranno di portare in giro per tutto il mondo, per invitare i vari registi, gli autori e le case di produzione ad iscrivere i loro corti nella kermesse termolese.



E noi attendiamo con ansia i prossimi eventi dell’Associazione Alta Marea, così da celebrare con loro la bellezza.