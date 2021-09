TERMOLI. Nelle loro varie edizioni, la nostra attrice termolese Maria Rosaria Russo sta arrivando alla considerevole cifra di quasi 30 fiction realizzate con ruoli sempre crescenti, oltre a numerose pellicole cinematografiche e spettacoli teatrali.

La sua vita è a Roma, assieme al marito e regista Giulio Manfredonia e naturalmente ai suoi figli, ma non rinuncia mai a tornare alle sue origini, come nell’agosto scorso, dove è stata anche ospite della rassegna Alta Marea.

Stasera debutta per l’ennesima volta in televisione, nel prime time Mediaset, con la fiction Luce dei tuoi occhi, del regista Fabrizio Costa e con colleghe di set come Anna Valle.

Bellezze bionde e brune, insomma, unite alla espressività e alla capacità interpretativa, perché il fascino di Maria Rosaria è sotto gli occhi di tutti, proprio parafrasando il titolo della serie tv.

Tra l'altro, Maria Rosaria Russo ha appena terminato di girare il nuovo film del maestro dell'horror italiano Dario Argento, "Occhiali neri", che sarà in sala a gennaio, presumibilmente.

“Luce dei tuoi occhi” è una serie televisiva italiana, composta da 12 episodi, diretta da Fabrizio Costa ed è prodotta da Rti- Banijay Studios Italy.

Sei le prime serate, fino al 27 ottobre, oltre alla trasmissione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La serie è stata girata tra Lazio e Veneto nell’estate 2020, dopo il duro lockdown causato dal Covid, tra le prime produzioni a essere messe in cantiere, in particolare da sottolineare le location di pregio di ispirazione palladiana di Vicenza.

La Russo interpreta il ruolo di Luisa Guerra, vice questore a Vicenza, madre di una delle ragazze allieve della scuola di danza di Emma Conti, interpretata dalla Valle.

L’incontro tra Luisa Guerra ed Emma Conti è uno dei cliffhanger della serie.

Insomma, tutti davanti allo schermo questa sera, dalle 21.33, dopo Paperissima Sprint.

LA TRAMA

Emma Conti vive a New York ed è un étoile di fama internazionale. Era solo una ragazza quando aveva deciso di lasciare Vicenza dopo la perdita prematura della sua Alice, la bambina avuta da Davide il suo primo, vero, grande amore.

Dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita insinuando in lei un dubbio: sua figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva. Alice si troverebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei.

Negli occhi appassionati di alcune giovani danzatrici Emma cercherà di riconoscere la sua bambina. Troverà i frammenti della ragazza che è stata, la stessa che ha amato Davide e che oggi, dopo tanto tempo e tanto dolore, si sorprenderà a fare i conti con il passato e con la possibilità di un nuovo amore, il professor Enrico Leone.

IL CURRICULUM ARTISTICO DI MARIA ROSARIA RUSSO

CINEMA

2021 "Occhiali Neri" di Dario Argento

2014 “La nostra terra” di Giulio Manfredonia

2012 “Tutto tutto niente niente” di Giulio Manfredonia

2008 “Si può fare” di Giulio Manfredonia

2007 “Amore, bugie e calcetto” di Luca Lucini

2001 “Chiudi gli occhi” di Simone Feriani

2001 “Prima dammi un bacio” di Ambrogio Lo giudice

TV

2020- “Luce dei Tuoi Occhi” di Fabrizio Costa

2020 “DOC- Nelle tue mani “ di Jan Maria Michelini

2020 “ L’alligatore” di Daniele Vicari

2019 “L’isola di pietro 3” di Alexis Sweet

2018 “Le storie di Imma” di Francesco Amato

2018 “Amore strappato” di Ricky Tognazzi

2018 “Le avventure di Imma” di Francesco Amato

2018 “Non dirlo al mio capo 2” di Riccardo Donna

2018 “L’isola di Pietro 2” di Giulio Manfredonia

2018 "Rocco Schiavone 2" di Giulio Manfredonia

2017 “L’Isola di Pietro” di Umberto Carteni

2017 “Scomparsa di Fabrizio Costa

2016 “I bastardi di Pizzofalcone” di Carlo Carlei

2016 “Matrimoni e altre follie” di Laura Muscardin

2016 “Don Matteo” di Monica Vullo

2015 “Don Matteo” di Monica Vullo

2010 “Fratelli Detective” di Rossella Izzo

2009 “Nemici amici” di Giulio Manfredonia

2009 ”Fratelli Detective” di Giulio Manfredonia

2008 “La scelta di Laura” di Alessandro Piva

2007 “La Squadra 7” di Bruno Nappi

2006 “Rino Gaetano” di Marco Turco

2008 “Dimmi che non vuoi morire” di Andrea Porporati

2007 “I liceali” di Lucio Pellegrini

2007 “Il commissario Rex Marco Serafini

2006 “Le ragazze di San Frediano” di Vittorio Sindoni

2006 “Distretto di Polizia 6”di Antonello Grimaldi, Claudio Norza

2006 “Medicina Generale”

TEATRO

2019 “Paura d’ amare” di Terrence McNally , regia di Giulio Manfredonia – ruolo protagonista

2007 “Le parole non contano” di Giulio Manfredonia

2006 “Gino non si tocca più” di Gianluca Ansanelli

2004 “Non è solo una battuta” di Gabriele Cirilli

2003-2004 “Motonave Cenerentola” di Daniele Sala

2003 “Roncofritto show” di Daniele Sala

2002-2003 “Tormiento Sexy Circus” di Daniele Sala

2002 “Roncofritto Global Show” di Daniele Sala.