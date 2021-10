TERMOLI. Forse troppo sottovalutata vista l’ormai tradizione radicata in città e anche i nomi che propone, come sovente accade, quello che di buono abbiamo in città viene valorizzato più fuori dai confini che dentro.

Termoli Musica edizione 2021, finalmente, entra nel circuito delle manifestazioni sostenute dal Mibact, quelle presenti nel Fondo unico per lo spettacolo, il Fus.

E’ una delle grandi novità della rassegna autunnale presentata stamani, dalle 10.30, in sala consiliare a Termoli dal kingmaker Pino Nese, riuscito a custodire l’evento anche in tempi di pandemia, e dall’assessore competente Michele Barile.

Ricordiamo come il cartellone di musica da camera e non solo Termoli Musica è organizzato in sinergia con diverse altre realtà associative della costa, fattore determinante per creare una rete che possa supportare il mondo della cultura musicale a Termoli.

La manifestazione è giunta alla sua diciassettesima edizione e nel corso degli anni ha visto l’esibizione di artisti del panorama musicale italiano ed internazionale. Tutti i concerti avranno luogo al Cinema Sant’Antonio di Termoli, eccetto quello del 16 ottobre ‘Un clarinetto roma dito’ e il concerto del 15 novembre (Duo Nese) che saranno ospitati dal teatro Fulvio di Guglionesi.

I biglietti e gli abbonamenti per assistere ai concerti possono essere acquistati direttamente al botteghino oppure sul circuito www.diyticket.it e nei centri Sisal.

Il debutto della nuova stagione avviene domani, domenica 10 ottobre, col duo Aldo Caterina e Giovanni Sabella, rispettivamente al trombone e al pianoforte, nella presentazione del loro cd “Il trombone romantico”, sempre alle 18.

La programmazione di Termoli Musica 2021 è stata valutata positivamente dal Ministero dei Beni culturali, che l’ha inserita tra i progetti destinatari del finanziamento del Fus (Fondo Unico dello Spettacolo). A sostenere il progetto ci sono numerosi partner che a vario titolo collaborano, quali:

Partner Istituzionali: Comune di Termoli, Comune di Guglionesi, Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli, Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia”

Associazioni Culturali locali: Casa del Libro; UniTre (università delle Tre età), Fidapa Termoli, Fondazione Don Milani, Associazioni Musicali Molisane, Associazione Culturale “Nuova Tartini”, Federazione Mandolinistica della Regione Molise, Circolo Musicale “P. Mascagni”.

Associazioni Musicali Italiane: Federazione Mandolinistica Italiana, Fondazione Luigi Bon (Friuli Venezia Giulia), Associazione Flautisti Italiani (Campania), Associazione Musico Culturale “Aulos” (Puglia), Amici della Musica di San Severo (Puglia).

Associazioni internazionali: Associazione Musica del Mendrisiotto (Svizzera) e Cultural Association of Molise Region New York (Usa)

Sponsor: La Molisana, Domingo caffè, Confidi Rating, HDI PintiConsulenze e Dama (Energy Services).

Di fondamentale importanza per la realizzazione dell’evento sono gli appassionati di musica classica che da sempre ci seguono ed hanno promosso la campagna abbonamenti e gli sponsor che a vario titolo sostengono la stagione che da circa 16 anni caratterizza gli inverni termolesi e basso molisani.