TERMOLI. Abbiamo lasciato Morena Marangi con l’intervista pubblicata lo scorso 24 agosto, dove annunciava proprio la sua partecipazione, la quarta edizione consecutiva, nel muro della trasmissione “All Together Now”, condotta da Michelle Hunziker, su Canale 5.

La trasmissione Mediaset aveva avuto anche delle repliche estive e non a caso Miss Morena ha ricevuto numerosi riscontri, nonostante la vastità del muro, che contiene cento artisti.

Ebbene, con un anticipo rispetto all’originaria previsione di messa in onda a dicembre, parte stasera su Canale 5 la nuova edizione di “All Together Now”, condotta sempre da Michelle Hunziker.

Come riferisce Tgcom, che ha intervistato la conduttrice, «Saranno 14 i concorrenti che si sfideranno nel corso delle puntate venendo valutati dai quattro giurati e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Le temibili giurie commenteranno a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso».

Miss Morena l’abbiamo sentita ed è pronta al debutto, che avverrà stasera alle 21.15: «Quest’anno il programma è stata veramente una scoperta per me...e il bello della vita è che le opinioni possono essere cambiate! Mi sono trovata benissimo con tutti i nuovi giudici colleghi del muro per la quarta edizione consecutiva per me di All Together Now. Vorrei ringraziare il direttore artistico e regista del programma Roberto Cenci, che fin dall'inizio mi ha voluta nel cast. Mi raccomando seguitemi perché ci saranno veramente dei grandi talenti da ascoltare e soprattutto fare festa tutti insieme sempre!»