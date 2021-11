TERMOLI. L'associazione Alta Marea in trasferta al Teatro Savoia. Conferenza stampa, presso la Torretta belvedere di Termoli, per parlare dello spettacolo “Gratitura”.



Si è tenuta questa mattina, la conferenza stampa, per la presentazione dello spettacolo: “La Gratitura-una storia arbëreshë”. Uno spettacolo che si terrà il prossimo 17 novembre, presso il Teatro Savoia di Campobasso, firmato dal regista Antonio De Gregorio.



In apertura della conferenza stampa, Ettore Fabrizio, presidente dell’Associazione Alta Marea, ha parlato del progetto che è cominciato la primavera scorsa e che ha portato al “Festival del cinema e dell’arte” l’estate scorsa, nel borgo antico. Ma nonostante tutto, l’associazione continua a proporre novità culturali, anche per la stagione invernale e per il prossimo anno. Con questa iniziativa, i ragazzi dell’associazione, vogliono dimostrare con tutte le forze e le energie, che possono continuare a portare cultura. Fabrizio ha spiegato durante l’intervista, che questo spettacolo non sarà l’unico che svilupperanno come associazione. Perché inaugureranno anche la scuola di recitazione e lo spettacolo teatrale natalizio. Questa iniziativa che si terrà il 17 novembre, è una bellissima iniziativa, che si terrà a Campobasso, il cui ingresso sarà gratuito e anche il servizio di trasporto con il pullman sarà totalmente gratuito, per chiunque volesse partecipare.



Antonio De Gregorio, ha presentato l’iniziativa, dicendo che loro come associazione stanno regalando cultura. Infatti l’iniziativa è volta alla conoscenza della cultura arbëreshë. De Gregorio ha ricordato, quando un anno fa sono partiti con le ricerche, effettuate grazie al progetto europeo AIDA e hanno svolto un tour tra tutti i paesi arbëreshë del basso Molise. A luglio c’è stata una versione ridotta; è stato portato in scena una versione più breve di questo spettacolo e il 17 novembre prossimo, ore 21, al Teatro Savoia, ci sarà la versione estesa dello spettacolo.



Uno spettacolo che parte dal ricordo di un uomo, su un pontile del porto di Brindisi e ripercorre la sua storia nel rapporto con sua madre, in alcune situazioni oniriche, tra cui sogni, molto interessanti e suggestivi. De Gregorio ha spiegato il significato della Gratitura, scoperta ad Ururi. La Gratitura è una pietra esistente e magica, custodita da un signore, che secondo la loro tradizione, potrebbe aiutare donne in gravidanza, in particolar modo per le gravidanze difficili, oppure per chiunque non riuscisse ad avere figli. Una pietra lunare, che nella loro credenza ha questo potere, ma che ha dato spunto al regista, per riflessioni poetiche e suggestive. È stato un lungo percorso che ha portato i ragazzi dell’associazione a viaggiare sia all’interno del Molise, che fuori regione. C’è anche un altro ruolo nello spettacolo, quello della musica che è fondamentale, poiché il maestro Giuseppe Spedino Moffa, ha composto delle musiche ad hoc, partendo dalle opere arbëreshë tradizionali e coadiuvato dall’aiuto di cinque musicisti. La colonna sonora dello spettacolo sarà suonata dal vivo dagli strumentisti.



Lo spettacolo è stato prodotto nell’ambito del progetto Aida, dalla fondazione Molise cultura.



Sarà recitato da Marco Caldoro, Barbara Petti, Erika Petti e Giada Di Palma.



Non ci resta che aspettare il 17 novembre, per poter gustare appieno lo spettacolo al Teatro Savoia.



Per info e prenotazioni, si può consultare il sito: www.liveticket.it